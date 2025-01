Verlängerung? HSV-Star spricht Klartext

IMAGO/Oliver Ruhnke

Der Vertrag von HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer (links) läuft bis Sommer 2026

Nach der schweren Verletzung von Sturmpartner Davie Selke wird es für den Hamburger SV im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga mehr denn je auf Ransford Königsdörffer ankommen. Der Angreifer gibt sich selbstbewusst - und spricht auch mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung Klartext.

So wertvoll wie in der laufenden Saison war Ransford Königsdörffer wohl noch nie im Trikot des Hamburger SV. Neun Tore und eine Vorlage gehen nach 18 Einsätzen auf das Konto des 23-jährigen Angreifers.

Seine Ausbeute in den Spielzeiten 2022/23 (acht Tore und eine Vorlage in 31 Spielen) und 2023/24 (zwei Tore und vier Assists in 30 Spielen) hat der Deutsch-Ghanaer damit schon jetzt übertroffen.

Mit seiner aktuellen Treffsicherheit auf der Mittelstürmerposition macht Königsdorffer auch den Verletzungsausfall von Top-Torjäger Davie Selke (elf Treffer) vergessen. Eine Vertragsverlängerung beim Zweitliga-Primus steht für ihn im Moment aber nicht zur Debatte.

Verlängerung? HSV-Stürmer will Saison abwarten

"Ich finde es wichtig, dass man sich erst einmal auf die Saison konzentriert. Diese erst einmal gut zu Ende zu spielen. Wie es danach ausschaut, darüber wird man dann sicher reden", sprach Königsdorffer gegenüber "Bild" Klartext.

Eine Absage des 23-Jährigen an den HSV ist das nicht - im Gegenteil. "Aber das muss man alles erst nach der Saison machen, wenn alles entschieden ist und wir hoffentlich aufgestiegen sind", unterstrich Königsdorffer seine sportlichen Ambitionen mit den Rothosen: "Ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch noch ein Jahr Vertrag. Und da bin ich aktuell froh, dass es gut läuft."

Wie fokussiert der gelernte Flügelspieler aktuell zu Werke geht, ging auch an anderer Stelle klar hervor.

"Ich will Verantwortung übernehmen", sagte Königsdorffer mit Blick auf das Heimspiel des HSV gegen den Tabellenfünften Hannover 96 am kommenden Sonntag (13:30 Uhr): "Beim Saisonauftakt gegen Köln und gegen Hertha habe ich es auch schon als einziger Stürmer geschafft und bin überzeugt, dass mir das wieder gelingen kann."