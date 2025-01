Medien: VfB-Star offen für Überraschungs-Wechsel

IMAGO/Grant Hubbs

Anthony Rouault (v.) vom VfB Stuttgart soll Interesse in Frankreich geweckt haben

Obwohl er Teile der Vorbereitung und den Saisonauftakt aufgrund einer Schulterverletzung verpasste, zählt Anthony Rouault beim VfB Stuttgart zu den Vielspielern. Dass der 23-Jährige einem Abschied im Winter dennoch offen gegenüberstehen soll, ist durchaus überraschend. Zumal der vermeintliche Interessent sportlich derzeit nicht mit den Schwaben mithalten kann.

Anthony Rouault vom VfB Stuttgart soll das Interesse des französischen Krisenklubs Stade Rennes geweckt haben und einem Wechsel durchaus offen gegenüberstehen. Das berichtet "Sky" am Freitag.

Demnach hat der Ligue-1-Klub eine Offerte eingereicht, die einen festen Wechsel des Abwehrspielers im Winter vorsieht, im Ländle soll man das Angebot allerdings unmittelbar vom Tisch gefegt haben.

Die Schwaben sollen keineswegs die Absicht haben, den Franzosen, den man 2023 vom FC Toulouse lieh und vor der Saison 2024/25 für rund drei Millionen Euro fest unter Vertrag nahm, zurück in sein Heimatland ziehen zu lassen, heißt es.

VfB Stuttgart sitzt am längeren Hebel

Gut für die Stuttgarter: Bei Rouault befindet man sich in einer eher komfortablen Situation. Der Vertrag des Rechtsfußes endet erst 2027, mögliche Interessenten müssten also schon eine sehr verlockende Offerte in den Ring werfen, um den VfB zu einem Umdenken zu bewegen.

Dass Rouault dem Bericht zufolge offenbar nicht abgeneigt ist, sich Rennes anzuschließen, ist durchaus eine Überraschung. Der Ex-Klub von Ousmane Dembélé oder Mathys Tel verlor die letzten fünf Pflichtspiele in Serie und kämpft in Frankreich gegen den Abstieg. Zumindest sportlich keine besonders verlockende Situation.

Allerdings soll Rouault laut "Sky" einem Verbleib in Stuttgart auch keineswegs verschlossen sein. Wichtig sei für den Defensiv-Star, wie der Verein mit ihm plane. Dass Rouault jede Partie bestritt, die er nicht verletzungsbedingt oder gesperrt verpasste, dürfte diese Frage durchaus beantworten.