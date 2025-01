Großkreutz lobt Kovac und sagt Transfer voraus

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der frühere BVB-Profi Kevin Großkreutz glaubt, dass Niko Kovac den Dortmundern gut tun wird

Der frühere Bundesliga-Profi Kevin Großkreutz, der zuletzt mit der Voraussage, dass Niko Kovac Borussia Dortmund übernehmen wird, aufhorchen ließ, hat eine weitere Prognose getätigt und zudem positive Worte zum mittlerweile beim BVB bestätigten Coach gefunden.

Vor einigen Tagen ließ Kevin Großkreutz im Podcast "Viertelstunde Fußball" durchblicken, er habe erfahren, wer Nachfolger von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund wird. "Ich weiß es und sage es jetzt einfach: Kovac", posaunte der langjährige Spieler des BVB heraus.

Auf die Nachfrage von Co-Podcaster Cornelius Küpper, ob sich Großkreutz sicher sei, entgegnete der 36-Jährige: "Kovac wird Trainer! Ich glaube ja. Lass dich überraschen, aber ich glaube ja."

Am Mittwochabend bestätigte der BVB: Niko Kovac wird neuer Coach der Schwarz-Gelben, am Sonntag soll der Kroate offiziell vorgestellt werden.

Doch ist Kovac der passende Mann für den ins Bundesliga-Mittelfeld abgestürzten BVB? Laut Großkreutz ja.

"Ich finde schon, dass das ein harter Hund ist, der eine Mannschaft nach vorne bringen kann. Er will viel sehen will, Kampf, Laufleistung. Er wird einiges umkrempeln, glaube ich. Ich glaube schon, dass er aktuell etwas bewirken kann", sagte der Weltmeister von 2014 in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Viertelstunde Fußball".

Zudem sei der BVB gar nicht so schlecht, wie er in der Tabelle dastehe. Sie haben "ja in einigen Spielen auch ein anderes Gesicht gezeigt. Dass sie es können, hat man ja zum Beispiel gegen Bayern und Leipzig gesehen", erinnerte Großkreutz.

Großkreutz: Kovacs klare Linie wird dem BVB helfen

Mit Fokus auf Kovac setzte er hinzu: "Das müssen sie jetzt halt jedes Wochenende auf den Platz kriegen. Und da ist Kovac der Richtige. Er hat eine klare Linie und er hat vielleicht ein, zwei Überraschungen in petto."

Überraschungen? Damit spielte Großkreutz auf mögliche Neuzugänge an. Mit Blick auf das am Montagabend (20 Uhr in Deutschland) schließende Transferfenster orakelte Großkreutz: "Ich glaube einer kommt da noch."

Auf Rückfrage von Mit-Podcaster Küpper nach der Wahrscheinlichkeit seiner Transfer-Voraussage, sagte Großkreutz nach einigem Überlegen: "80 Prozent."

Auf welcher Position der BVB nachlegen sollte, sagte der Ex-Dortmunder jedoch nicht. Die aktuellsten Transfergerüchte gibt es im sport.de-Transfer-Ticker.