Neuzugang für den FC Bayern? Experte reagiert

Max Eberl und Christoph Freund planen den Kader des FC Bayern

Die Transferperiode läuft noch bis zum 3. Februar. Sollte der FC Bayern noch einmal personell nachlegen, sofern Mathys Tel zeitnah geht? Für den ehemaligen Münchner Markus Babbel ist eine Frage entscheidend.

"Es ist halt die Frage, was auf dem Markt ist und was du bekommst", reagierte Ex-Profi Markus Babbel gegenüber "ran.de".

Der TV-Experte ergänzte: "Es kursieren ein paar Namen, aber kriegst du die in der Winterpause schon oder musst du aufs nächste Jahr warten? Wenn du überzeugt bist, dass dich der Spieler weiterbringt, dann musst du nochmal versuchen, etwas zu tun. Ich sehe den FC Bayern aber definitiv in der Lage, den ganz großen Wurf zu schaffen."

Der deutsche Rekordmeister sei seiner Meinung nach "hervorragend aufgestellt", so Babbel. "Aber klar, sie haben Riesenprobleme, Tore zu erzielen. Speziell die Außen sind einfach in der Bringschuld. Oder besser gesagt: Sie haben im Moment einfach nicht die Qualität, zwischen zehn und 15 Tore zu machen, sie sind zu ineffektiv. Und dann musst du dir überlegen: Ist jemand auf dem Markt, der dich weiterbringt und ins Budget passt", schränkte der 52-Jährige ein.

FC Bayern: Urbig da, Tel bald weg?

Der FC Bayern hat in diesem Winter bislang Jonas Urbig vom 1. FC Köln losgeeist. Der 21-Jährige fungiert an der Säbener Straße als neuer Backup für Platzhirsch Manuel Neuer.

Ansonsten verzichtete der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga auf weitere Neuzugänge, wenngleich die Münchner zuletzt mit Angreifer Christopher Nkunku vom FC Chelsea in Verbindung gebracht wurden.

Mathys Tel könnte den FC Bayern hingegen noch bis zum Deadline Day am 3. Februar verlassen, ob als Leihgabe oder endgültig. Unter anderem "L'Équipe" und "Le Parisien" berichteten am Donnerstag, dass sich die Münchner grundsätzlich mit Tottenham Hotspur über eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro einig seien.

Ob man Tel nun auf Leihbasis oder sogar fest abgebe, sei "noch nicht klar" und hänge auch davon ab, "was der Spieler will. Aber wir versuchen, da alle Interessen unter einen Hut zu bekommen", erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl auf einer Pressekonferenz am Freitag.