Bayern-Star im Baby-Glück?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joao Palhinha dürfte am Samstag wie geplant im Kader des FC Bayern stehen

Kurz vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen Holstein Kiel am Samstag (15:30 Uhr) gibt es offenbar schöne Neuigkeiten: Einem Medienbericht zufolge ist ein Münchner Spieler im Baby-Glück.

Bayern Münchens Mittelfeldspieler Joao Palhinha ist zum zweiten Mal Vater geworden, wie "Bild" berichtet.

Der 29-Jährige habe am Freitag daher nicht am Training, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, teilgenommen. Stattdessen sei der Sechser in seine portugiesische Heimat geflogen, um den Nachwuchs zu begrüßen.

Palhinha lebt angeblich seit einigen Monaten von seiner Frau getrennt, schon im vergangenen Oktober berichtete der portugiesische Sender "TVI" darüber, dass sich die Eheleute scheiden lassen wollen.

Nach "Bild"-Angaben blieb der Spieler nicht allzu lange in Portugal, schon am Freitag reiste er zurück nach München. Somit dürfte er wie geplant am Samstag im Spieltagskader von Cheftrainer Vincent Kompany stehen. Dann trifft der deutsche Rekordmeister auf Holstein Kiel.

Palhinha nach Verletzung wieder eine Option beim FC Bayern

Der defensive Mittelfeldspieler war im Sommer für rund 51 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt, absolvierte bislang aber erst neun Partien in der Bundesliga. Ende November hatte sich der Portugiese einen Muskelbündelriss zugezogen, erst Mitte Januar kam er zurück. Beim Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (2:1) feierte er nach Einwechslung sein Comeback.

Dass Palhinha gegen Kiel im Kader steht, ist auch insofern wichtig, da sein direkter Konkurrent Leon Goretzka verletzt ausfallen wird. Der 29-Jährige hatte sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Ebenfalls nicht mitwirken können die Verteidiger Alphonso Davies (Muskelfaserriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) sowie Torhüter Daniel Peretz (Nierenquetschung). Erstmals im Kader des FC Bayern steht stattdessen Winter-Neuzugang Jonas Urbig, der vom 1. FC Köln gewechselt war.