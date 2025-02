HSV bedient sich bei BVB und VfB Stuttgart

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Leonardo Posadas zieht es vom BVB zurück zum HSV

Der Hamburger SV hat auch für seine U21 kurz vor Transferschluss noch zugeschlagen: Zwei beim HSV ausgebildete Talente wechseln vom BVB beziehungsweise vom VfB Stuttgart zurück zu den Rothosen.

Aus Dortmund zieht es Leonardo Posadas in die Hansestadt, wie beide Klubs am Deadline Day bestätigten. Der ehemalige U19-Nationalspieler hatte dem HSV im Sommer 2023 den Rücken gekehrt, um sein Glück beim BVB zu versuchen.

Dort kam er zunächst in der U17, dann in der U19 zum Einsatz. Zuletzt stand Posadas im Kader der U23 des BVB in der 3. Liga. Spielzeit erhielt er dort aber in der laufenden Saison keine.

"Leonardos Wunsch, sich wieder seinem Heimatverein anzuschließen, sind wir nachgekommen. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg mit dem HSV", sagte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder Zweitvertretung.

Vom VfB Stuttgart wechselt Maurice Boakye zum HSV. Auch für den 20 Jahre alten Mittelstürmer ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln.

2020 war er in den HSV-Nachwuchs gewechselt, spielte ab 2022 dann für zwei Jahre beim Eimsbüttel TV. Im vergangenen Sommer heuerte er im Ländle an, kam für die U21 des VfB aber nur zu vier Drittliga-Einsätzen, in denen ihm kein Tor gelang.

"Schön, dass ihr wieder zurück seid!", kommentierte der HSV die Verpflichtungen von Posadas und Boakye bei X.

Trainer-Rochade beim HSV

Beide werden beim HSV künftig von Soner Uysal gecoacht. Der 47-Jährige fungierte bis Ende November als Co-Trainer der Hamburger U21, übernahm dann aber zunächst interimsweise den Chefposten von Merlin Polzin, der wiederum nach der Trennung von Steffen Baumgart als Übungsleiter zu den Profis befördert wurde.

Als kurz vor Weihnachten klar war, dass Polzin das Amt längerfristig ausfüllen soll, wurde auch die dauerhafte Beförderung von Uysal bestätigt.

"Uns war es wichtig, dass wir in dieser Phase jetzt keine personellen Schnellschüsse und große Veränderungen treffen, sondern vielmehr auf unsere bewährten Kräfte aus den eigenen Reihen setzen", sagte Nachwuchs-Leiter Loic Fave damals.