FC Bayern kassiert wohl Mega-Summe für Leihe von Mathys Tel

IMAGO/Bahho Kara

Der FC Bayern hat Mathys Tel an Tottenham Hotspur verliehen

In den letzten Stunden des Deadline Days tütete der FC Bayern für Mathys Tel noch einen Leih-Deal ein. Der Stürmer schloss sich bis Saisonende Tottenham Hotspur an. Wie nun herauskam: Für die Münchner ein offenbar äußerst lohnender Transfer, selbst wenn sich die Spurs am Ende nicht für einen Kauf entscheiden.

Mathys Tel hat den FC Bayern am letzten Transfer-Tag noch nach Nordlondon verlassen und trägt bis Ende Juni das Trikot von Tottenham Hotspur, so viel ist bekannt.

Ebenso wurde kommuniziert, dass die Spurs eine Kaufoption für Tel bekommen haben sollen. Diese liegt laut übereinstimmenden Medienberichten bei 60 Millionen Euro.

Zudem hieß es zuletzt, dass die Engländer den Angreifer im Sommer allerdings nur dann fest verpflichten können, wenn Tel auch tatsächlich seine Zustimmung zu einem Wechsel gibt - und danach mit den Tottenham-Bossen ein neues Arbeitspapier aushandelt.

Von diesem Szenario schreibt nun auch "Bild", allerdings hat das Boulevard-Blatt noch weitere Details zum Deal zwischen FC Bayern und dem Premier-League-Klub erfahren.

Demnach übernehmen die Spurs das komplette Gehalt während Tels Leihe. Bei einem kolportierten Jahres-Salär von vier bis fünf Millionen Euro dürfte das am Ende auch eine stattliche Summe sein. Nicht selten werden Gehälter bei einem Leihgeschäft geteilt. In diesem Fall aber zahlen die Spurs offenbar alles.

Hinzu kommt eine satte Leihgebühr, die nahezu zehn Millionen Euro betragen soll. Eine hohe Summe angesichts der Tatsache, dass die Münchner im Sommer 2022 in etwa das Doppelte als Ablöse für Tel für einen festen Transfer(!) an Stade Rennes überwiesen.

FC Bayern "sehr verärgert" über Tel-Entscheidung

Weiter heißt es, dass die erwähnte Kaufoption bis kurz vor dem Abschluss des Transfers gar nicht Teil des Pakets zwar. Die Engländer hätten aber auf diese bestanden, um das Heft des Handelns - zumindest teilweise, falls Tel zustimmen sollte - in den Händen zu behalten.

Einen festen Transfer im Winter zum Tabellen-14. der Premier League soll Tel jedenfalls abgelehnt haben, was die Bayern-Verantwortlichen laut "Bild" sehr geärgert haben soll.

Auch aus diesem Grund lief es am Ende wohl auf eine Leihe samt Kaufoption hinaus, die - wie erwähnt - bei 60 Millionen Euro liegen soll. Das ist genau jene Summe, die der FCB auch im aktuellen Transferfenster für eine fest Verpflichtung des noch bis 2029 gebundenen Stürmers hätte haben wollen.