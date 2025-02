1. FC Magdeburg bedient sich bei Milan

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Dariusz Stalmach wechselt zum 1. FC Magdeburg

Aufstiegskandidat 1. FC Magdeburg hat sich die Dienste des polnischen Mittelfeldspielers Dariusz Stalmach gesichert.

Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige von der AC Mailand an die Elbe. Der Transfer wurde am Montag und damit am letzten Tag der Transferperiode finalisiert.

"Dariusz ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der sehr viel Potenzial mitbringt. Es war zunächst geplant, ihn im Sommer 2025 zu verpflichten. Kurzfristig ergab sich jetzt die Möglichkeit, ihn sofort zu holen", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg. Stalmach kam bei Milan vor allem in der U20 zum Einsatz.

Die Magdeburger kämpfen aktuell um den Aufstieg ins Oberhaus und liegen auf Relegationsrang drei der Zweitliga-Tabelle.