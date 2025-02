Werder-Star reagiert auf Pfiffe der eigenen Fans

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Niklas Stark verlor mit Werder Bremen zu Hause gegen Hoffenheim

Seit dem Jahreswechsel läuft Werder Bremen seiner Form weiter hinterher. Von den sieben Partien in 2025 wurde in der Bundesliga nur eine einzige gewonnen, die Europapokal-Plätze sind wieder in weitere Ferne gerückt. Bei der jüngsten Heimniederlage gegen Abstiegskandidat 1899 Hoffenheim gab es im Weserstadion erstmals auch wieder Pfiffe der eigenen Fans zu hören.

Noch vor der Halbzeitpause hatte Werder Bremen am vergangenen Sonntag die frühe 1:0-Führung verspielt. Anton Stach und Tom Bischof hatten für die Kraichgauer getroffen und besorgten die Hoffenheimer Führung schon vor dem Seitenwechsel.

Beim Gang in die Kabine wurden die Werder-Profis dann von den eigenen Fans mit vereinzelten Pfiffen bedacht. Eine Zuschauer-Reaktion, die es im Weserstadion schon länger nicht mehr gegeben hatte und auch bei der Mannschaft für durchaus Diskussionsstoff sorgte.

"Grob verstehe ich es, aber ich finde es ein bisschen schade", wurde Werder-Kapitän Niklas Stark bei der "Bild" zitiert. Der Innenverteidiger selbst hatte bei den Gegentoren in der ersten Halbzeit eine sehr unglückliche Figur gemacht, kassierte er doch vor beiden Treffern der TSG einen Beinschuss.

Werder Bremen mit sechs Punkten Rückstand auf den SC Freiburg

Grundsätzlich will der 29-Jährige den Unmutsbekundungen der eigenen Anhängerschaft aber auch nicht allzu viel Bedeutung beimessen: "Ich habe es wahrgenommen, aber will daraus kein größeres Ding machen, als es ist. Wenn das jemand mal aus den Emotionen heraus macht, so wie wir im Spiel auch manches, versteht man das."

Werder Bremen wird am Freitagabend versuchen, aus der Negativ-Spirale wieder herauszukommen. Dann steht ab 20:30 Uhr das Auswärtsspiel beim SC Freiburg auf dem Programm. Werders Rückstand auf den Europa-League-Platz, den die Freiburger derzeit bekleiden, beträgt nach 22. Bundesliga-Spieltagen sechs Zähler.