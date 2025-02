Abstieg für neuen Hertha-Trainer kein Thema

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Stefan Leitl hat als Cheftrainer bei Hertha BSC übernommen

Neu-Trainer Stefan Leitl (47) geht seine Mission bei Hertha BSC mit voller Energie an und beschäftigt sich nicht mit einem möglichen Absturz in die Drittklassigkeit.

"Ich will jetzt nicht vom Abstieg sprechen, sondern es geht darum, dass wir in die Punkte kommen", sagte der Nachfolger von Cristian Fiél am Dienstag bei seiner Vorstellung: "Und die Mannschaft hat in vielen Spielen und auch in der Hinrunde bewiesen, zu was sie imstande ist. Und das wollen wir rauskitzeln aus den Jungs. Wir wollen wieder erfolgreicher sein."

Zuvor hatte Leitl am Vormittag in klirrender Kälte seine erste Einheit auf dem Schenckendorffplatz geleitet, war dabei schon 25 Minuten vor dem Beginn des Trainings auf dem Platz. Allerdings hat der neue Trainer auch keine Zeit zu verlieren, nach vier Pleiten in Serie liegt der Hauptstadtklub nur noch auf Platz 14 in der Zweitliga-Tabelle, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt lediglich fünf Punkte.

Sein Debüt feiert Leitl am Freitag zu Hause im Olympiastadion gegen seinen Ex-Klub 1. FC Nürnberg (18:30 Uhr/Sky), dann soll der "Turnaround" gelingen, sagte Leitl: "Um wieder das Gefühl eines Sieges zu spüren, das die Mannschaft braucht, das wir alle brauchen. Wir werden viele Gespräche führen, und wir werden am Freitag energetisch an unser Limit gehen, um drei Punkte zu holen."