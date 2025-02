Bochum-Fanliebling wünscht sich Vertragsverlängerung

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Gerrit Holtmann will mit dem VfL Bochum unbedingt den Klassenerhalt schaffen

Spätestens seit dem 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund ist der VfL Bochum endgültig wieder ein Kandidat auf den Klassenerhalt. Großen Anteil an den jüngsten Erfolgen hat Gerrit Holtmann. Der pfeilschnelle Flügelspieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, kann sich einen Verbleib in Bochum vorstellen.

Gerrit Holtmann war beim VfL Bochum schon fast vergessen worden. Der 29-Jährige hatte nach zwei erfolglosen Leihen in die Türkei und zu Darmstadt 98 eigentlich keine Zukunft beim Revierklub. Auch unter dem im vergangenen Sommer verpflichteten Trainer Peter Zeidler spielte Holtmann keine Rolle, wollte den Verein verlassen. Ein Wechsel kam allerdings nicht zustande.

Unter Dieter Hecking blüht Aufstiegsheld von 2020 seitdem wieder auf. Unter dem erfahrenen Coach gehört Holtmann zum Stammpersonal, musste lediglich beim 2:0-Bundesliga-Sieg gegen Heidenheim kurz vor Weihnachten verletzt passen. Kein Wunder also, dass eine Vertragsverlängerung mittlerweile absolut realistisch erscheint. Vor allem, weil Holtmann selbst eine ganz besondere Beziehung zu Verein und Fans pflegt.

Gerrit Holtmann: "Hat mir gezeigt, wie ich Bochum vermisst habe"

"Ich bin definitiv immer pro VfL Bochum. Ich war ein Jahr lang nicht hier. Es war kein Fehler, dass ich gegangen bin. Es hat mir aber noch einmal gezeigt, was ich hier aufgegeben hatte, wie ich Bochum vermisst habe", so der philippinische Nationalspieler gegenüber der "WAZ".

Und weiter: "Ich bin jetzt glücklich, dass ich wieder hier bin. Über die derzeitige Vertragssituation kann ich nur sagen, dass ich mit Dieter Hecking im Austausch stehe. Ich weiß, was ich an dem Verein hier habe, bin mit ihm von der 2. Liga in die Bundesliga aufgestiegen. Und ich verschwende keinen Gedanken daran, dass wir in der kommenden Saison wieder in der 2. Liga spielen könnten."

Gespräche zwischen dem Klub und dem Spieler gibt es indes noch nicht. Ändern wird sich das wohl erst, wenn ein neuer Sportgeschäftsführer gefunden wurde. Der Posten ist seit dem Rücktritt von Patrick Fabian im Sommer vakant. Im März will der VfL Bochum einen Nachfolger vorstellen, der die Planungen für die kommende Saison vorantreiben soll.