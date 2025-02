Fußball-Fans wählen "LICHTBLICK DES JAHRES 2024"

unknown

Wähle jetzt den Lichtblick des Jahres

Der Fußball genießt in unserer Gesellschaft eine hohe Aufmerksamkeit – die Berichterstattung konzentriert sich dabei jedoch oft auf die negative Seite. Beim "LICHTBLICK DES JAHRES 2024" wird der Fokus daher insbesondere auf die erfreulichen Dinge des Sports gerichtet.

Der Fan-Award wird für Momente, Aktionen und Projekte im Profi- und Amateurfußball aus den Bereichen "Sportliche Fairness", "Soziales Engagement", "Ökologische Orientierung" und "Vielfalt/Chancengleichheit" verliehen.

Damit geben die Initiatoren gemeinsam mit den Fans positiven Entwicklungen und Ereignissen im Fußball eine Bühne. Indem Projekte mit Vorbildcharakter auf diese Weise ihre verdiente Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten, stärkt der Award deren Wirkung auf Sport und Gesellschaft. Außerdem halten die Gewinner und Gewinnerinnen einen finanziellen Zuschuss.

Bis zum 23.03.2025 können die Fans deutschlandweit für jede Kategorie ihre Favoriten wählen. Die Nominierungen mit den meisten Stimmen werden dann als Lichtblicke des Jahres in der jeweiligen Rubrik ausgezeichnet. Abgestimmt werden kann unter folgendem Link: www.diebayerische.de/lichtblick2024

Diese Projekte und Nominierten stehen zur Wahl

Für mehr Vielfalt und Chancengleichheit im Fußball stehen die Projekte Common Ground #24 und Bewegte Zukunft, der HELLO CUP sowie die FUSSBALL KANN MEHR gGmbH ein.

Common Ground #24 von KICKFAIR e.V. fördert junge Menschen mit Fokus auf Chancengleichheit und Demokratiebildung durch Mentoren, Straßenfußball-Events und Bildungsmaterialien. Von Migration geprägte Sportvereine werden durch das Projekt Bewegte Zukunft strukturell gestärkt und dabei unterstützt, sich stärker in der Gesellschaft zu verankern.

Der HELLO CUP nutzt den Mädchen- und Frauenfußball als Integrationskatalysator und setzte im Zuge der EM 2024 ein Zeichen für Gleichberechtigung.

Auch die FUSSBALL KANN MEHR gGmbH engagierte sich für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität im Fußball und unterstützt gezielt Frauen sowie Institutionen, die Diversität fördern möchten.

Für ihr soziales Engagement sind die Serge Gnabry-Stiftung, die Projekte Spurensuche V und Football4WASH sowie André Schnura nominiert.

Die Serge Gnabry-Stiftung hilft erkrankten Menschen und Pflegekräften. Zum Start spendete sie 100.000 € an ein Kinderspital in München.

Spurensuche V beleuchtet hingegen die Nachkriegszeit in Frankfurt. In der fünften Ausgabe stand der Widerstand gegen das NS-Regime im Fokus.

Football4WASH verknüpft Fußballtraining mit Bildungsarbeit zu den Themen Wasser, Sanitär und Hygiene und wurde vom FC Augsburg gemeinsam mit Viva con Agua, der DFL und TS Galaxy in Südafrika initiiert.

Für eine friedliche und vereinte Fan-Atmosphäre während der EM 2024 sorgte André Schnura mit seinem Saxophon.

Im Bereich "Ökologische Orientierung" sind die Projekte Zero Time to Waste, Unser Spiel, unsere Verantwortung, Natürlich Fußball und Goals for Tomorrow nominiert.

Zero Time to Waste macht die PreZero Arena der TSG 1899 Hoffenheim zur ersten nach DIN-zertifizierten Zero-Waste-Arena der Bundesliga und setzt neben Mehrwegbechern und Trennsystemen mittlerweile auch auf Wassereinsparung.

Die 3. Liga organisierte unter dem Motto Unser Spiel, unsere Verantwortung Aktionsspieltage zum Klimaschutz, um Fans und Clubs für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.

Natürlich Fußball bot elf digitale Workshops an, um Amateurvereine auf ihrem Weg zu einer verbesserten Nachhaltigkeit zu unterstützen, und über Goals for Tomorrow spenden Fußballer pro Tor einen selbst gewählten Betrag zur Bekämpfung des Klimawandels.

In der Kategorie "Sportliche Fairness" stehen Timo Becker, die Fans des 1. FC Heidenheim und die Fans des Karlsruher SC zur Auswahl.

Der Verteidiger von Aufsteiger Holstein Kiel zeigte am 32. Spieltag der vergangenen Zweitligasaison große Fairness, als er nach einem Sturz im Strafraum sofort deutlich machte, dass sein Gegenspieler ihn nicht getroffen hatte.

Die FCH-Fans bewiesen wiederum Rücksicht, indem sie nach dem Sieg gegen den designierten Absteiger aus Darmstadt auf eine direkte Siegesfeier verzichteten und brachten wenig später auch Freiburgs Trainer Christian Streich bei dessen letztem Heimspiel Respekt entgegen.

Beim Spiel des Karlsruher SC gegen Hertha BSC Berlin setzten sich die KSC-Fans für einen gestürzten Anhänger ein, indem sie während der notärztlichen Versorgung einen Sichtschutz organisierten, während beide Fanlager den Support einstellten.

