Transfer-Überraschung bei BVB-Talent

Julian Hettwer wird den BVB wohl verlassen

Julian Hettwer wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach am Saisonende verlassen. Das Ziel des BVB-Talents überrascht durchaus.

Laut der "Rheinische Post" steht Julian Hettwer vor einem ablösefreien Wechsel zu Fortuna Düsseldorf. Demnach haben sich der Zweitligist und der Flügelstürmer bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Eine Hürde gibt es allerdings noch: Zwar läuft Hettwers Vertrag beim Borussia Dortmund am Saisonende aus. Doch dem Bericht zufolge verlängert sich das Arbeitspapier automatisch, sollte er ein Spiel für die Profis des BVB absolvieren.

Abzusehen ist ein Einsatz im Team von Trainer Niko Kovac derzeit allerdings nicht.

Der bevorstehende Wechsel nach Düsseldorf kommt durchaus überraschend. Zuletzt war Hettwer vor allem mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden.

Die Geißböcke hätten den 21-Jährigen schon im Winter gerne in die Domstadt geholt. Der BVB soll dem Abgang allerdings einen Riegel vorgeschoben haben.

Der "Express" hatte im Januar noch berichtet, dass die Kölner die Bemühungen um Hettwer verstärken. Der Zweitligist liege "aussichtsreich" im Rennen, so das Blatt. Es sollen sogar schon Gespräche zwischen Effzeh-Verantwortlichen und der Spielerseite stattgefunden haben.

Aus der Bundesliga sollen auch der 1. FC Heidenheim und der FC Augsburg Interesse an einer Verpflichtung Hettwers zeigen.

BVB-Talent Hettwer überzeugt in der 3. Liga

Doch im Poker um den begehrten Spieler hat sich nun offenbar Fortuna Düsseldorf durchgesetzt.

Hettwer war im Sommer 2023 vom MSV Duisburg zu Borussia Dortmund gewechselt. Für die Profis des BVB bestritt der Youngster aber kein einziges Pflichtspiel.

Stattdessen spielt der gebürtige Bochumer in der aktuellen Saison in der zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben groß auf. Elf Tore und sechs Vorlagen stehen nach 18 Partien in der 3. Liga zu Buche. Seit Januar fällt er allerdings mit einer Rückenverletzung aus.