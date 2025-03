Mainz-Verbleib? Amiri spricht über seine Zukunft

IMAGO/Laci Perenyi

Nadiem Amiri hat mit dem 1. FSV Mainz 05 noch viel vor

Nadiem Amiri begeistert mit dem 1. FSV Mainz 05 aktuell die Fußball-Bundesliga, wo sich das Überraschungsteam der Saison anschickt, in die Champions League einzuziehen. Jetzt hat Amiri über das besondere Wirken von Coach Bo Henriksen gesprochen, spannende Einblicke in dessen Motivationsmethoden gegeben und gleichzeitig betont, dass sein eigener Verbleib in Mainz noch nicht sicher ist.

Laut Nadiem Amiri hat der Höhenflug des 1. FSV Mainz 05 viel mit Trainer Bo Henriksen zu tun, der die Geschicke des Klubs seit gut einem Jahr leitet.

"Er hat ein total sauberes, ehrliches Herz. Das ist Gold wert in diesem Geschäft. Die Energie, die er jeden Tag bringt, ist unbeschreiblich. Wie kann ein Mensch jeden Tag so positiv gestimmt sein?", schwärmte Amiri im Interview mit "Sport Bild" und verriet: "Im Training ist er immer relativ zurückhaltend. Vor dem Spiel in der Kabine kracht’s dann aber."

Das besagte Krachen ist im positivsten Sinne gemeint: "Er pusht uns, redet die ganze Zeit und bringt viel Feuer rein", erklärte der Mittelfeldspieler. Zudem enthüllte er über Henriksen: "Wenn unsere Musik in der Kabine läuft, tanzt er, springt herum, lacht und spielt Luftschlagzeug. Der Trainer macht uns richtig heiß."

Auf Amiri selbst hat das einen immensen Effekt. "Ich bin vor Spielen immer ein wenig angespannt, sonst kann ich nicht performen. Wenn du einen Trainer hast, der so locker ist wie Bo, nimmt dir das total viel Druck ab. Dann siehst du alles nur noch positiv und bist sicher, dass du gewinnst", sagte er.

Zukunft beim 1. FSV Mainz 05? Amiri reagiert

Als aktuell Drittplatzierter der Bundesliga strebt Mainz den Einzug ins europäische Geschäft an, am besten natürlich in die Champions League, wie Amiri betonte. Sollte das gelingen könnte das wohl auch große Auswirkungen auf die Zukunft der Leistungsträger wie ihn oder den umworbenen Jonathan Burkhardt haben, so der 28-Jährige weiter.

"Ich hoffe, dass wir beide hierbleiben und international spielen. Jonny ist aktuell der beste deutsche Stürmer. Es macht brutal Spaß mit ihm, wir verstehen uns blind", lobte Amiri seinen Kollegen.

Von "Sport Bild" gefragt, ob er den Mainzer Fans seinen Verbleib versprechen kann, antwortete Amiri offen und ehrlich.

Zwar betonte er: "Ich habe meinem Berater gesagt, dass er mich bis Sommer in Ruhe lassen soll. Ich habe so ein krasses Ziel mit dem Verein. Das will ich erst mal zu Ende bringen."

Was allerdings dann im Sommer passiere, "weiß ich nicht", erklärte er und setzte hinzu: "Ich bin keiner, der sagt, dass er für immer bei Mainz 05 bleibt."

Die aktuelle Geschichte sei "aber noch nicht zu Ende geschrieben. Und ich habe ja auch nicht ohne Grund im vergangenen Sommer bis 2028 verlängert", erinnerte er.