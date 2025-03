Medien: Bayern terminiert Urbig-Entscheidung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Urbig ist erster Stellvertreter von Neuer beim FC Bayern

Jonas Urbig soll beim FC Bayern in Zukunft nicht nur dann im Tor stehen, wenn sich Manuel Neuer verletzt hat. Mit dem Job-Sharing-Modell soll aber offenbar nicht schon in der laufenden Saison begonnen werden.

Der im Winter vom 1. FC Köln verpflichtete Jonas Urbig ist aktuell der erste Vertreter von Manuel Neuer. Je zwei Spiele in der Champions League und Bundesliga durfte der Torwart für den FC Bayern bereits bestreiten, da sich der Münchner Kapitän im Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen (3:0) einen Muskelfaserriss zugezogen hat.

Der 38-Jährige arbeitet während der Länderspielphase an der Säbener Straße an seinem Comeback, gegen den FC St. Pauli (29. März, 15:30 Uhr) soll er wieder zwischen den Pfosten stehen. Für Jonas Urbig bleibt dann vorerst wieder nur der Platz auf der Bank.

Doch der 21-Jährige soll beim deutschen Rekordmeister keineswegs an der Seitenlinie versauern, bis Manuel Neuer - dessen Vertrag jüngst bis 2026 verlängert wurde - seine Karriere beendet. Neuer selbst bestätigte im Februar, dass im Zuge der Urbig-Verpflichtung "gewisse Absprachen" getroffen wurden, die dem Youngster Spielzeit ermöglichen sollen. Auch dann, wenn Neuer fit ist.

Zwei Einsätze sind Urbig beim FC Bayern sicher

Man wolle Urbigs Entwicklung vorantreiben, so der Bayern-Kapitän: "Und das kann er ja nur, wenn er auch spielt. Dementsprechend wird es in Absprache in erster Linie mit dem Trainer und dann auch mit unserem Torwartteam Spiele geben, in denen Jonas spielt."

Wie die Münchner "Abendzeitung" nun jedoch berichtet, muss sich Jonas Urbig noch eine Weile gedulden, ehe dieses Job-Sharing-Modell zum Tragen kommt. Eine Entscheidung, wie häufig und in welchen Wettbewerben der Ex-Kölner zum Einsatz kommen wird, soll erst zur neuen Saison fallen, heißt es in dem Bericht.

Zwei Pflichtspiele in der kommenden Spielzeit sind Jonas Urbig aber schon sicher, da Manuel Neuer im Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) vom Platz geflogen war. Der Routinier verpasst somit die ersten beiden Pokalrunden der Saison 2025/26.