Raúl-Rückkehr? FC Schalke 04 "optimistisch"

Raúl befindet sich weiterhin auf der Liste beim FC Schalke 04

Rund um den FC Schalke 04 geistern weiterhin große Name herum. Immer wieder wird etwa über eine mögliche Sensationsrückkehr des Spaniers Raúl spekuliert. Aus dessen Heimat heißt es nun, dass man in Gelsenkirchen weiterhin große Hoffnungen hegt.

Der FC Schalke 04 träumt von einer Rückkehr seines einstigen Helden Raúl González Blanco, wie die spanische "AS" berichtet. Bei Königsblau gibt man demnach die Bemühungen nicht auf, den heute 47-Jährigen nach Gelsenkirchen zurückzulotsen und seine Trainerbank mit einem der größten Namen im Weltfußball zu besetzen.

Die Knappen hätten nach ihrem einstigen Star-Spieler, der von 2010 bis 2012 das Schalker Trikot übergezogen und in 98 Spielen 40 Tore und 21 Vorlagen geliefert hatte, mehrfach bereits die Fühler ausgestreckt. Angesichts des nahenden Saisonendes plane man nun einen neuen Versuch, so die spanische Zeitung.

Damit nicht genug: Auf Schalke sei man sogar in gewisser Weise "optimistisch", dass es mit einer Verpflichtung klappen könnte. "Sie wollen, dass er ihr Xabi Alonso wird", so die "AS" mit Blick auf die Erfolgsstory von Bayer Leverkusen.

Van Wonderen beim FC Schalke 04 unter Beobachtung?

Beim FC Schalke sei man allerdings nicht nur von Raúl überzeugt, weil er einst als Spieler einen solch bleibenden Eindruck hinterlassen hatte - immerhin wurde er in die "Ehrenkabine" des Klubs aufgenommen. Der Ex-Stürmer hat sich in den vergangenen Jahren auch als Trainer enorm entwickelt.

Raúl arbeitet abseits des großen Scheinwerferlichts mit dem Nachwuchs von Real Madrid - und das bereits in seiner sechsten Saison. Zwar verpasste er bislang den Aufstieg in die zweite spanische Liga, noch besteht aber die Chance auf den Einzug in die Playoffs.

Ein Trainer-Wechsel beim FC Schalke 04 ist derzeit auch deshalb immer wieder Thema, weil es Kees van Wonderen nicht nachhaltig geschafft hat, das Team zu stabilisieren. Vor allem spielerisch hat sich die Mannschaft unter der Führung des Niederländers kaum weiterentwickelt. Die "Sport Bild" schrieb zuletzt, van Wonderen habe nun "acht Endspiele" um die S04-Bosse von seiner Eignung zu überzeugen.