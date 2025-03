Elfter Ausfall bei Fortuna Düsseldorf

IMAGO/Madeleine Fantini

Dzenan Pejcinovic wird Fortuna Düsseldorf in Kaiserslautern fehlen

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf beklagt den nächsten verletzungsbedingten Ausfall.

Stürmer Dzenan Pejcinovic wird dem Fußball-Zweitligisten aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung am rechten Fuß "bis auf Weiteres" fehlen. Dies teilte die Fortuna am Donnerstag mit, beim Topspiel am Samstag (20:30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den 1. FC Kaiserslautern fallen somit elf Düsseldorfer aus.

"Ich habe immer noch 15, 16 Top-Spieler im Kader. Einige Jungs können sich jetzt zeigen. Alle Positionen sind abgedeckt. Wir können nach wie vor auch mehrere Formationen spielen", sagte Trainer Daniel Thioune. Pejcinovic hatte die Verletzung bei seinem Einsatz für die deutsche U20-Nationalmannschaft erlitten.