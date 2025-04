Pikante Konkurrenz für FC Bayern bei Luis Henrique

IMAGO/Dante Badano

Marseille-Star Luis Henrique steht nicht nur beim FC Bayern hoch im Kurs

Luis Henrique ist ein Kandidat beim FC Bayern München, so viel ist bekannt. Der Flügelstürmer von Olympique Marseille steht allerdings auch bei anderen europäischen Top-Klubs hoch im Kurs - unter anderem bei einem Champions-League-Konkurrenten des deutschen Rekordmeisters.

Mit starken Leistungen hat Luis Henrique in der laufenden Spielzeit von sich reden gemacht. Auch dank seiner sieben Tore und sechs Vorlagen in 28 Partien in der Ligue 1 ist der Brasilianer nicht mehr aus der Stammelf von Olympique Marseille wegzudenken - zumindest bis Saisonende.

Denn mit dem FC Bayern hat ein europäischer Spitzenklub den 23-Jährigen ins Visier genommen. Beim deutschen Rekordmeister könnte der Flügelstürmer auf Kingsley Coman, Serge Gnabry oder Leroy Sané folgen, die allesamt als Wackelkandidaten gelten.

So sprach unter anderem der Pay-TV-Sender "Sky" von einem "konkreten Interesse" aus München.

FC Bayern: Kein Interesse mehr an Luis Henrique?

Geht es nach der "Gazzetta dello Sport", hat die Verpflichtung von Luis Henrique allerdings keine Priorität beim Bundesliga-Spitzenreiter. Das berichtete die italienische Sportzeitung am Freitag und berief sich auf Gespräche, die im Rahmen des Champions-League-Duells zwischen Verantwortlichen von Inter Mailand und Bayern am vergangenen Dienstag stattgefunden haben sollen.

Umso größer soll hingegen das Interesse der Mailänder an Luis Henrique sein. Der Angreifer entspreche dem Wunschprofil der Nerazzurri, die ihrem Kader mehr Breite verleihen und möglichst jede Position doppelt besetzen wollen.

Knackpunkt könnte allerdings die von Marseille geforderte Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro sein, die Inter in jedem Fall drücken wolle, berichtet das Fachblatt weiter.

Das kolportierte Inter-Werben um Luis Henrique vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen die Bayern in San Siro am kommenden Mittwoch (21 Uhr) kommt zu einem pikanten Zeitpunkt. Aus der deutschen Medienlandschaft war bisher allerdings nicht zu vernehmen, dass der FC Bayern von einer Verpflichtung des Brasilianers absehen will.