Nächster Neuer-Tiefschlag für FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Torwart Manuel Neuer fehlte beim Abschlusstraining des FC Bayern am Dienstag

Für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Inter Mailand am Mittwochabend (21:00 Uhr) hatte der FC Bayern München auf eine Rückkehr von Stammtorwart Manuel Neuer gehofft. Daraus wird aber nichts.

Auch im Viertelfinal-Rückmatch in der Champions League bei Inter Mailand wird der FC Bayern München ohne Manuel Neuer auskommen müssen. Der Star-Keeper des deutschen Rekordmeisters fehlte beim Abschlusstraining am Dienstag.

Neuer, der am 27. März seinen 39. Geburtstag feierte, fällt zurzeit wegen eines Muskelfaserrisses in der rechten Wade aus. Die Verletzung hatte sich der Weltmeister von Rio 2014 Anfang März beim 3:0-Erfolg der Münchner im Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Bayer Leverkusen beim Jubeln zugezogen.

Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany hatte zuletzt Hoffnungen geschürt, dass sein Kapitän rechtzeitig für das Rückspiel gegen Inter im Stadio Giuseppe Meazza fit werden könnte.

FC Bayern: Kompany hatte bis zuletzt auf Neuer gehofft

"Das können wir noch nicht genau sagen. Wir werden den Druck auf ihn nicht erhöhen, er weiß, wann er ready ist. Nächste Woche weiß ich mehr", sagte Kompany am vergangenen Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (2:2).

Nach Neuers erneutem Ausfall ist klar, dass Jonas Urbig in San Siro im Tor des FC Bayern stehen wird. Der 21 Jahre alte Winterneuzugang vom 1. FC Köln wird den Ex-Nationalkeeper wie zuletzt vertreten.

Für Urbig, der auch schon bei der 1:2-Hinspielniederlage gegen Inter am vergangenen Dienstag zwischen den Pfosten stand, wird es bereits der neunte Pflichtspieleinsatz für die Bayern.

Neben Neuer müssen die Bayern in Mailand auf Jamal Musiala, Dayot Upamecano, Hiroki Ito und Alphonso Davies verzichten. Aleksandar Pavlovic und Kingsley Coman hatten bereits beim 2:2 gegen den BVB am Samstag ihr Comeback gegeben. Der zuletzt leicht angeschlagene Innenverteidiger Minjae Kim wird ebenfalls mit den Bayern nach Mailand fliegen.