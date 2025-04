Inter-Trainer warnt eindringlich vor dem FC Bayern

IMAGO/Markus Ulmer

Inter-Trainer Simone Inzaghi hat großen Respekt vor dem FC Bayern

Der FC Bayern will im Viertelfinale der Champions League das Comeback gegen Inter Mailand herbeiführen. Die Nerazzurri bleiben trotz des Auswärtserfolgs im ersten Aufeinandertreffen demütig.

"Bayern ist eine großartige Mannschaft, Vincent Kompany ist ein brillanter Trainer. Sie haben technisch starke Spieler, pressen viel. Wir müssen nochmal die Leistung des Hinspiels abrufen, aber es wird dieses Mal noch schwieriger werden. Wir müssen vorsichtig sein. Sie sind das stärkste Team im Wettbewerb mit Real Madrid", sagte Inter-Trainer Simone Inzaghi vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr im sport.de-Liveticker).

Die Mailänder hatten sich vergangene Woche mit 2:1 in München durchgesetzt. Der Tabellenführer der Serie A kann im heimischen San Siro nun alles klarmachen.

"Wir haben die Chance, etwas Großes zu erreichen. Aber wir müssen zuerst an das Spiel denken, es wird sehr schwierig werden", blickte Ex-BVB-Star Henrikh Mkhitaryan voraus.

Platzt der große Traum des FC Bayern vorzeitig?

Inter hatte seine Generalprobe am Wochenende gegen Cagliari mit 3:1 gewonnen. Der FC Bayern spielte derweil 2:2 gegen Borussia Dortmund.

Inter-Torwart Yann Sommer war bereits nach dem Hinspiel-Erfolg gegen seinen alten Arbeitgeber auf die Euphoriebremse getreten. "Ich denke, es ist gefährlich, in ein Spiel zu gehen und zu versuchen, 0:0 zu spielen. Wir wollen weiterkommen, und dazu brauchen wir wieder eine gute Leistung", sagte der Schweizer.

Für den FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League am Mittwochabend viel auf dem Spiel. Das Finale der Königsklasse steigt am 31. Mai in München. Der deutsche Rekordmeister träumt von "Titel dahoam". Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, muss der FC Bayern im San Siro aber erst einmal das 1:2 aus dem ersten Duell mit Inter Mailand umbiegen.