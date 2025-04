Bayer-Star vor Wechsel zum FC Barcelona?

IMAGO/Jan Huebner

Alejandro Grimalo (vorne rechts) will wohl zurück in die Heimat

Kehrt Leverkusen-Star Alejandro Grimaldo nach Spanien zurück? Gerüchte über einen Wechsel in die Heimat nehmen nun weiter Fahrt auf.

Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang im Sommer. Wie "Sky" berichtet, sei der FC Barcelona "heiß" auf Alejandro Grimaldo. Sportdirektor Deco wolle den Außenbahn-Spieler unbedingt verpflichten, heißt es weiter.

Die Gespräche über einen Wechsel sollen im Hintergrund laufen. Grimaldo hatte in seiner Jugend acht Jahre für die Katalanen gespielt. 2016 wechselte er von Barca zu Benfica nach Portugal. 2023 schloss er sich dann Bayer Leverkusen an und holte in der ersten Saison gleich das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.

Bayer Leverkusen: Alejandro Grimaldo im Visier vom FC Barcelona

Der Vertrag des Spaniers in Leverkusen läuft bis 2027. Laut "Sky" gibt es aber eine Abmachung, die dem 29-Jährigen einen Abgang zu seinem, Heimatklub ermöglichen soll.

Als Ablösesumme stehen 30 bis 40 Millionen Euro im Raum, heißt es.

Eine Rückkehr nach Spanien hatte Grimaldo schon im März im Interview mit "El Periodista de España" angedeutet. "Das ist ein Ziel, das ich verfolge", sagte er damals.

"Ich habe es ganz klar im Klopf, auch der Verein weiß es", verriet der linke Schienenspieler, der zugleich einen baldigen Abschied in den Raum stellte: "Ich möchte kurz- und mittelfristig nach Spanien zurückkehren, weil ich die Erfahrung machen möchte, in meiner Heimat zu spielen."

"Ich bin dort großgeworden. Wenn du sieben oder acht Jahre dort spielst, trägst du den Klub immer in dir", sagte der Leverkusener Schlüsselspieler über den FC Barcelona. Konkret wolle er sich mit diesem Thema aber noch nicht beschäftigen, betonte er: "Im Fußball ändert sich alles, du weißt nie, was passieren kann."

Unter Cheftrainer Xabi Alonso ist der Linksfuß unumstritten, für die Werkself machte er bereits 96 Pflichtspiele.