FC Bayern vor Überraschungs-Transfer?

IMAGO/ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Wechselt Felipe Loyola aus Argentinien zum FC Bayern?

Während die ganze Fußball-Welt auf den Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern wartet, scheint der deutsche Rekordmeister im Hintergrund kurz vor dem Transfer eines überraschenden Neuzugangs zu stehen.

Wilder der FC Bayern in Argentinien. Wie der renommierte Journalist César Luis Merlo berichtet, stehen die Münchner kurz vor der Verpflichtung von Felipe Loyola. Die Verhandlungen sollen sich demnach bereits in der "Endphase" befinden. Der FC Bayern soll rund 20 Millionen Euro für den Chilenen auf den Tisch legen. Aber wer ist der 24-Jährige überhaupt?

Loyola steht derzeit noch bei Independiente in Argentinien unter Vertrag. Der siebenmalige chilenische Nationalspieler kommt meist im zentralen Mittelfeld auf der Sechs zum Einsatz, kann bei Bedarf aber auch die Rechtsverteidiger-Position bekleiden. In der laufenden Spielzeit erzielte Loyola in wettbewerbsübergreifend 18 Einsätzen vier Treffer und bereitete drei weitere vor.

Wen könnte Loyola beim FC Bayern ersetzen?

Er wechselte erst im vergangenen Sommer aus seiner chilenischen Heimat nach Argentinien und steht noch bis 2028 bei Independiente unter Vertrag. Der argentinische Klub zahlte im August lediglich rund 1,65 Millionen Euro für den Defensiv-Allrounder, würde somit bei einem Wechsel zum FC Bayern einen saftigen Transfergewinn erwirtschaften.

In München könnte Loyola den Kaderplatz von Joao Palhinha übernehmen, der zuletzt immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht wurde. Auch die Zukunft von Leon Goretzka ist noch nicht klar. Neuzugang Tom Bischof kommt zwar auch im Mittelfeld zum Einsatz, agiert jedoch deutlich offensiver.

Trotzdem bleibt abzuwarten, ob Loyola tatsächlich eine deutliche Verstärkung sein könnte. Der 24-Jährige gilt als Spätstarter. Zudem gibt es genug andere Spieler, die den Sprung aus Südamerika in die Bundesliga nicht schafften.