RB Leipzig mit dezimiertem Kader zu Werder Bremen

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/SID/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Zsolt Löw formuliert die Saisonziele von RB Leipzig deutlich

Trainer Zsolt Löw von Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im richtungweisenden Spiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur auf einen dezimierten Kader zurückgreifen.

"Das tut uns richtig weh, dass David Raum und Kevin Kampl fehlen", sagte Löw am Freitag. Raum und Kampl hatten beim vergangenen Bundesliga-Spiel gegen Bayern München (3:3) jeweils ihre fünfte gelbe Karte gesehen und fehlen daher gesperrt.

Auch Amadou Haidara fehlt bis zum Saisonende. Er hatte sich am Dienstag im Training eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen. Für Haidara und Kampl sollen Arthur Vermeeren und Nicolas Seiwald einspringen. "Das Spiel ist zu wichtig, um dort Experimente zu machen. Arthur ist die naheliegende Lösung. Er ist in guter Form und wir haben Vertrauen in ihn", bestätigte Löw.

Gulacsi kehrt bei RB Leipzig zurück

Eine gute Nachricht gab es auf der Torhüter-Position. Peter Gulacsi kehrt nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Spiel gegen Kiel in den Kader zurück. "Pete Gulacsi ist wieder fit. Wir haben grünes Licht von den Ärzten bekommen", sagte Löw. Wer am Samstag im Tor stehen wird, wollte er jedoch noch für sich behalten.

Gegen Bremen geht es für beide Mannschaften um die europäischen Plätze. Leipzig liegt mit 50 Punkten auf Rang sechs, Bremen ist mit 47 Zählern Achter. "Wir wollen die letzten zwei Spiele gewinnen, um in die Champions-League-Plätze reinzukommen, das ist unser klares Ziel", betonte Löw.

Er warnte jedoch vor der "Wucht im Weserstadion". Leipzig hat zwei Punkte Rückstand auf die Freiburger auf Champions-League-Platz vier, der SC muss ebenfalls am Samstag gegen die abstiegsbedrohten Kieler ran.