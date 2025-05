SGE will Matchball nutzen - Saison-Aus für Götze

FIRO/SID/Max Ellerbrake

Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt im Saisonfinale

Trainer Dino Toppmöller fiebert mit Eintracht Frankfurt dem kommenden Matchball im Rennen um die Champions League entgegen.

"Was kann es für eine schönere Konstellation geben, als im letzten Heimspiel den entscheidenden Schritt zu gehen und eine tolle Saison zu krönen. Darauf freuen wir uns", sagte der 44-Jährige. Mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) würde die SGE aus eigener Kraft erstmals über die Liga in die Königsklasse einziehen.

Dass die Qualifikation bereits vor Anpfiff durch die Ergebnisse von Freiburg und Leipzig am Samstag perfekt sein könnte, will Toppmöller ausblenden.

"Wir werden die Spiele verfolgen. Aber es ist auch nichts geplant, dass wir das zusammen machen", kündigte der Coach an: "Unabhängig davon, was auf anderen Plätzen passiert, haben wir eine sehr hohe Eigenmotivation für unser eigenes Spiel." Er bereite seine Mannschaft "maximal professionell auf Sonntag vor".

Im Endspurt nicht mehr helfen kann derweil Rio-Weltmeister Mario Götze wegen seines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. "Das MRT war, was den Heilungsverlauf betrifft, normal, aber er wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen", erklärte Toppmöller. Bis auf den am Kreuzband verletzten Schlussmann Kaua Santos kann die Eintracht ansonsten auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Für den Fall der vorzeitigen Qualifikation für die Königsklasse werde die Eintracht bei der Feier "spontan" sein, kündigte Toppmöller an. Einen Partytrip vor dem letzten Spieltag schloss er aus. "Wir haben eine Verantwortung für den Wettbewerb", führte der Trainer aus: "Es wird nicht die Möglichkeit geben, dass unsere Jungs ins Ausland fliegen und die Füße hochlegen. In diese Richtung gibt es überhaupt keine Pläne."