Nach 1371 Tagen! Talent des FC Bayern gibt Comeback

ULMER via www.imago-images.de

Moritz Mosandl (r.) trainierte bereits mit den Profis des FC Bayern

Die Rückkehr in die 3. Liga kann der FC Bayern II in der Regionalliga Bayern längst nicht mehr erreichen. Fußballerisch zeigte sich die U23 des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag dennoch von der allerbesten Seite. Für den Moment der Partie sorgte allerdings das Comeback eines Spielers, der 1371 Tage kein Pflichtspiel mehr bestreiten konnte: Moritz Mosandl.

Dass der FC Bayern II Stadtrivale Türkgücü München am Freitagabend mit 5:0 vom Rasen fiedelte, wurde in der 77. Minute der Gala zur Nebensache, als Trainer Holger Seitz Moritz Mosandl für Samuel Unsöld aufs Feld schickte.

Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler Mosandl gab sein Pflichtspielcomeback nach einer 1371 Tage anhaltenden Verletzungs-Odyssee.

Im Februar 2020 zog sich Mosandl einen Kreuzbandriss zu, selbige Verletzung setzte ihn im Sommer 2021 erneut außer Gefecht, im August 2023 folgte die nächste Knie-OP am Kreuzband.

Sein letztes Pflichtspiel für die Münchner bestritt der gebürtige Kitzinger am 07. August 2021 beim 1:1 gegen den FV Illertissen. Damals verletzte sich Mosandl schon kurz nach dem Anpfiff und musste nach nur drei Minuten ausgewechselt werden. Der Beginn einer ewigen Auszeit.

FC Bayern hat Vertrag trotz Verletzung verlängert

Dennoch verlängerte der Bayern-Unterbau Mosandls Vertrag im Sommer 2024 bis Ende Juni 2025. Selbiges galt für den damals ebenfalls verletzten Gabriel Marusic.

"Gabriel und Moritz haben einen Großteil ihrer fußballerischen Ausbildung am FC Bayern Campus absolviert. Beide haben im vergangenen Jahr schwerere Verletzungen erlitten. Gaba ist bereits zurück im Mannschaftstraining, Mosi macht gute Fortschritte in der Reha und arbeitet hart für seinen Traum vom Comeback. Mit diesen Vertragsverlängerungen wollen wir ihnen unsere volle Rückendeckung geben und wünschen ihnen weiterhin alles Gute", erklärte der einstige Leiter der Nachwuchsabteilung der Münchner Halil Altintop damals.

Die harte Arbeit für den "Traum vom Comeback" hat sich nun endlich ausgezahlt.