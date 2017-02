Stürmerkarussell: Der Sommer wird heiß!

Aubameyang, Griezmann, Agüero, Morata - Europas Sturmelite steht im Fokus

Ob in Deutschland, England, Spanien oder Frankreich - überall tummeln sich umworbene Angreifer, die das Stürmerkarussell in Bewegung bringen könnten. Selten wurden so viele Top-Torjäger zur selben Zeit mit einem Klubwechsel in Verbindung gebracht.

Der kommende Transfersommer könnte die Offensivreihen vieler Champions-League-Teams durcheinanderwirbeln. sport.de stellt die heißesten Kandidaten vor.

Sergio Agüero (28, Manchester City, Vertrag bis 2019)

Was vor einem halben Jahr undenkbar gewesen wäre, ist heute Realität: Sergio Agüero ist bei ManCity nicht mehr erste Wahl. Unter Pep Guardiola hat der Argentinier seinen Stammplatz an Senkrechtstarter Gabriel Jesus verloren. Vor seiner Rotsperre (Horrorfoul gegen David Luiz im Topspiel gegen Chelsea) war der 28-Jährige unumstritten, glänzte mit 18 Pflichtspieltreffern.

Entsprechend lang ist die Liste der Interessenten: Dem "Mirror" zufolge sollen Real Madrid und Paris Saint-Germain die Situation des Stürmers genau beobachten. Bleibt er Bankdrücker, wäre ein Abschied aus Manchester vorstellbar. Kostenpunkt: Bis zu 100 Millionen Euro!

Pierre-Emerick Aubameyang (27, Borussia Dortmund, bis 2020)

Kaum ein Knipser ist derart heiß begehrt wie Dortmunds Highspeed-Killer. Täglich schießen neue Gerüchte aus dem Boden, die den Führenden der "Golden Shoe"-Wertung bei Größen wie Real Madrid oder FC Liverpool ins Gespräch bringen.

In der Vorwoche heizte der Gabuner die Spekulationen um seine Zukunft selbst an. "Ich stelle mir die Frage, ob ich nicht fortgehen muss, wenn ich die nächste Stufe erreichen will", fragte sich Aubameyang beim französischen Radiosender "RMC".

Beim BVB schwinden die Hoffnungen, ihren extravaganten Torgaranten über den Sommer hinaus halten zu können. Immerhin dürfte der 27-Jährige im Falle eines Abgangs zwischen 60 und 70 Millionen Euro in die schwarz-gelben Kassen spülen.

Antoine Griezmann (25, Atlético Madrid, bis 2021)

Der Franzose ist nicht erst seit seiner grandiosen EM in aller Munde. Zwar verkörpert Griezmann nicht den Typus des klassischen Goalgetters, der im Strafraum vollstreckt. Dennoch spricht seine Trefferquote für sich. Da wundert es nicht, dass die halbe Premier League scharf auf den 25-Jährigen ist.

Am konkretesten sollen die Bemühungen von Manchester United sein. Angeblich sind die Red Devils bereit, dem Allrounder - genau wie Landsmann Pogba - ein Gehalt von knapp 18 Mio. € pro Jahr zu zahlen. Transferwahrscheinlichkeit: hoch!

Diego Costa (28, FC Chelsea, bis 2019)

Zugegeben - auf den ersten Blick wirken Spekulationen um einen Wechsel des Enfant terribles abwegig. Wer beim schwerreichen englischen Tabellenführer mit 15 Toren ein Garant für den Erfolg ist, sollte bombenfest im Sattel sitzen.

Doch weit gefehlt: Seit Monaten wird Sturmtank Diego Costa mit einer Rückkehr in seine spanische Wahlheimat in Verbindung gebracht. Ex-Klub Atlético soll immer noch im Kopf des 28-Jährigen herumschwirren. Auch in China buhlen zahlreiche Teams um den Nationalspieler. Costa könnte ein zentraler Faktor im Transfersommer werden.

Alexis Sánchez (28, FC Arsenal, bis 2018)

Und täglich grüßt das Murmeltier...! Die Gunners versuchen bis heute verzweifelt, mit ihrem chilenischen Superstar zu verlängern, doch der ziert sich weiterhin. Kein Wunder, wirbt doch Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain schon länger intensiv um seine Dienste.

Mit einem Jahr Restvertrag dürfte Sánchez verhältnismäßig günstig zu haben sein - zumindest für einen Klub wie PSG. Derzeit spricht vieles für einen Abschied des formstarken Stürmers (17 Tore, 16 Assists) zur neuen Saison.

Álvaro Morata (24, Real Madrid, bis 2021)

Geht die Wanderschaft des einstigen Wunderkindes weiter? Zwar ist Álvaro Morata im zweiten Anlauf bei Real Madrid keinesfalls gescheitert, andererseits hadert der Spanier mit seinem Status als Edeljoker. In wichtigen Spielen muss sich der 24-Jährige zumeist hinter Platzhirsch Karim Benzema anstellen.

Nach der Reduzierung der Transfersperre wird auf dem Spielermarkt mit einem Großangriff Reals gerechnet. Keine leichte Situation für Morata, der seinen Herzensklub nicht schon wieder verlassen will. Verschärft sich die Konkurrenzsituation im Angriff weiter, könnte der Selección-Star gehen. Top-Kandidat soll der FC Chelsea sein.

Alexandre Lacazette (25, Olympique Lyon, bis 2019)

Transfer überfällig, Teil 1: Jahr für Jahr lehrt das Lyoner Eigengewächs die Abwehrreihen der Ligue 1 das Fürchten. Üblicherweise suchen Stürmer seines Formats früh in ihrer Karriere eine neue Herausforderung bei einem Spitzenteam, doch der knallharte OL-Boss Jean-Michel Aulas hat einen Verlust des Knipsers mit wahnwitzigen Ablöseforderungen bis heute hinauszögern können.

Neuerdings schlägt der Präsident andere Töne an. "Alex wollte schon immer für einen großen Klub spielen und Lyon hat nichts dagegen. Wir sind einer Meinung", so Aulas bei "OL TV". Bedeutet: Der in dieser Spielzeit bereits 21-mal erfolgreiche Vollstrecker dürfte schon bald in neuen Farben auf Torejagd gehen. Im Wettbieten um Lacazette sind Arsenal und Juventus die Favoriten.

Romelu Lukaku (23, FC Everton, bis 2019)

Transfer überfällig, Teil 2: Gefährlichster Angreifer der Premier League, zuletzt vier Treffer in einem Match gegen Bournemouth - Romelu Lukaku sammelt weiter fleißig Argumente für ein Engagement bei einem Champions-League-Teilnehmer. Derzeit läuft der Belgier noch für den FC Everton auf, sein Name wird jedoch immer wieder bei Ex-Verein Chelsea gehandelt.

Da die Toffees in England wieder einmal nur zum "Best of the Rest" zählen, deutet sich ein (überaus kostspieliger) Wechsel im Sommer bereits an. Interessenten müssten gleichwohl tief in die Tasche greifen: Angeblich wäre Everton erst ab einem Angebot über 60 Millionen Euro verhandlungsbereit.

Mauro Icardi (23, Inter Mailand, bis 2021)

Transfer überfällig, Teil 3: Was wären die Nerazzurri ohne ihre Lebensversicherung? Mauro Icardi schultert die Hoffnungen beim früheren Top-Klub Inter, doch um den Scudetto werden die Mailänder auch in der laufenden Serie-A-Saison nicht mitspielen.

Bislang ist es den Verantwortlichen stets gelungen, ihren Kapitän zu halten, doch der Reiz der Königsklasse dürfte auch Icardi irgendwann forttreiben. Auf der britischen Insel hat der Argentinier (derzeit 15 Tore, acht Vorlagen) viele Bewunderer, zudem dürften die superreichen Chinesen ihren Hut in den Ring werfen. Eine spannende Personalie, die eine wahre Wechsellawine auslösen könnte.

Diese Shootingstars könnten nachrücken:

Im Hintergrund bringen sich längst weitere Kandidaten in Stellung, um auf das Stürmerkarussell aufzuspringen.

Shootingstars wie der italienische Nationalspieler Andrea Belotti (23, FC Turin, 17 Pflichtspieltore), Polen-Bomber Lukasz Teodorczyk (25, RSC Anderlecht, 25 Treffer) oder Portugals Hoffnungsträger André Silva (21, FC Porto, 17 Tore) haben sich zuletzt für höhere Aufgaben empfohlen. Keine Frage - der Sommer dürfte heiß werden!