Mönchengladbach an Brügge-Profi interessiert

Stefano Denswil soll das Interesse von Borussia Mönchengladbach geweckt haben

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart noch immer auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Laut belgischen Medien haben die Fohlen nun einen Kandidaten in Brügge gefunden.

Nach Informationen der Tageszeitung "Het Nieuwsblad" ist Abwehrspieler Stefano Denswil ins Visier der Fohlen geraten. Der 25-jährige Niederländer steht noch bis 2020 beim belgischen Traditionsklub FC Brügge unter Vertrag und könnte die Lücke schließen, die Jannik Vestergaard und Reece Oxford nach ihren Abgängen hinterlassen haben.

Die Tatsache, dass mit Nico Elvedi und Michael Lang derzeit zwei weitere Abwehrspieler verletzt sind und bis zum Saisonauftakt eventuell nicht fit werden, könnte die Borussia auf dem Transfermarkt zum Handeln zwingen.

Hecking schließt Neuzugänge nicht aus

"Es kann durchaus sein, dass wir gar nichts machen. Aber wenn irgendwo eine Ringeltaube vom Dach fällt, also ein Spieler, der uns überzeugt, dann könnten wir nochmal zuschlagen. Diese Möglichkeit besteht auch", sagte Trainer Dieter Hecking dem "kicker".

Neben Denswil, der bei Ajax Amsterdam ausgebildet wurde und seit 2015 in Brügge spielt, sollen sich die Fohlen auch mit der Personalie Papy Djilobodji beschäftigen. Der Ex-Bremer steht aktuell noch in Sunderland in Vertrag, will den englischen Drittligisten aber noch in diesem Sommer verlassen.