Favres System beim BVB: "Eine andere Idee"

Sebastian Kehl glaubt an einen Erfolg in der ersten Pokalrunde

Mit dem Pokalspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Montag startet Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in die neue Saison. Der neue Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, sprach nun über die Vorbereitung, die Taktik und das anstehende Pokal-Match.

Laut dem ehemaligen BVB-Kapitän legt Coach Lucien Favre, der mit dem BVB in seine erste Saison geht, besonders viel Wert auf defensive Stabilität. Um dennoch schnell ins Offensivspiel zu kommen, habe der Coach eine "andere Idee", zitiert der "kicker" Kehl: "Uns ist nicht entgangen, dass wir uns noch mehr Tormöglichkeiten herausspielen müssen."

In welchem System Favre sein Team auflaufen lässt, ist noch nicht klar. Zuletzt testete der BVB häufig ein 4-3-3. Im Spiel gegen Lazio (1:0) zeigten die Schwarz-Gelben einer einer 4-2-3-1-Formation eine ordentliche Leistung.

"Der Trainer versucht im Moment ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Formation zu uns passt und welcher Spieler in welcher Grundordnung am effektivsten ist", erklärte Kehl: "Ich glaube, dass der Trainer verschiedene Systeme spielen lassen will, um sich an unterschiedliche Situationen anzupassen."

"Wir können von einer guten Vorbereitung sprechen"

Diese verschiedenen Systeme wurden in der Saisonvorbereitung akribisch einstudiert. "Wir haben gut und intensiv trainiert, sind schon sehr, sehr weit. Jeder hat in dieser Vorbereitung hervorragend mitgezogen. Es war trotz der Kadergröße ein harmonisches Arbeiten", lobte Kehl die BVB-Profis. Jeder habe hart an sich gearbeitet und seine Chance gesehen. "Wir können von einer guten Vorbereitung sprechen", lautet das Fazit des 38-Jährigen.

Die Partie gegen Fürth hat für Kehl einen besonderen Stellenwert: "Wir brauchen am Montag ein Erfolgserlebnis, um anschließend gut in die Bundesliga-Saison zu starten." Fürth sei im Gegensatz zum BVB im Rhythmus. "Aber ich denke, wir haben uns sehr gut darauf vorbereitet. Es wird eine Herausforderung, aber wir sind stark genug, diese Partie zu gewinnen" so der ehemalige Profi.