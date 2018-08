Ingolstadt holt Heerwagen vom FC St. Pauli

St. Paulis Torwart Philipp Heerwagen wechselt zum FC Ingolstadt.

Der FC Ingolstadt hat Torwartroutinier Philipp Heerwagen vom Ligarivalen FC St. Pauli verpflichtet.

Herzlich willkommen, Philipp #Heerwagen 🙌😊

Die #Schanzer verpflichten den Torwart-Routinier bis zum Saisonende!

Der gebürtige Kelheimer spielte zuletzt beim @fcstpauli und wechselt nun auf die Schanz 🖤❤️#UnsereSchanz pic.twitter.com/tHm2GZAoms — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) 19. August 2018

Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, erhält der 35-Jährige bei den Schanzern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. "Der FC Ingolstadt 04 ist ein ambitionierter Verein, der sich kontinuierlich entwickelt. Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meiner sportlichen Karriere und hoffe, dass ich der Mannschaft so schnell wie möglich helfen kann", zitierte der Verein Heerwagen in einer Pressemitteilung.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Heerwagen hat bei der SpVgg Unterhaching, dem VfL Bochum und dem FC St. Pauli 156 Zweitligapartien, 33 Bundesligaspiele und 19 Spiele im DFB-Pokal absolviert. Seit September 2013 stand der 1,93 Meter große Rechtsfuß bei den Hamburgern unter Vertrag.