Großkreutz: "Der BVB ist mein Verein"

Kevin Großkreutz kickt mittlerweile für den KFC Uerdingen

Über die Stationen Galatasaray, VfB Stuttgart und SV Darmstadt landete Kevin Großkreutz im Sommer 2018 beim deutschen Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen. Verändert hat sich der langjährige BVB-Publikumsliebling dadurch offenbar nicht.

"Ich habe mich auf dem Platz nicht viel verändert, bin nach wie vor die 'Drecksau', die ich auch früher war. Das gehört bei mir dazu, das ist eben mein Spiel. Privat denke ich, dass ich der Kevin geblieben bin, der früher auf der Tribüne den BVB angefeuert hat - und so werde ich auch immer bleiben", so der Ex-Nationalspieler im Interview mit "dfb.de".

Der Gang in die sportlich untergeordnete 3. Liga ist für den 30-Jährigen kein Problem: "Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden noch etwas beweisen muss. [...] Die Titel, die ich mit meinen Vereinen und mit der Nationalmannschaft gewonnen habe, kann mir keiner nehmen. Ich kam aus der 3. Liga, bin jetzt wieder in der 3. Liga. Und wer weiß, in welcher Liga ich in den kommenden drei Jahren noch spielen werde", führt Großkreutz gelassen aus.

Beim KFC wolle er "den jungen Spielern helfen" und wie immer "alles in die Waagschale werfen". Bislang mit Erfolg. Der Aufsteiger belegt nach sechs Spieltagen mit 13 Punkten Rang zwei, Großkreutz begann jede Partie in der Startformation.

Großkreutz, der am Freitag beim Abschiedsspiel des ehemaligen BVB-Keepers Roman Weidenfeller auf dem Rasen stehen wird, ließ allerdings keine Zweifel daran, welcher Klub den größten Platz in seinem Herzen einnimmt. "Der BVB ist mein Verein, meine Liebe. Daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Ich freue mich riesig auf Freitag und hoffe, dass wir Roman einen würdigen Abschied bereiten."