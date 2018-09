Trotz WM-Fiasko: Fans haben Bock auf DFB-Elf

Großer Andrang trotz WM-Desaster

Die deutschen Fußball-Fans haben offenbar auch nach dem WM-Desaster große Lust auf die Nationalmannschaft.

Nach dem ersten Länderspiel der DFB-Elf seit dem verpatzten Turnier am Donnerstag (20:45 Uhr) in München gegen Weltmeister Frankreich ist auch der Test gegen Peru am Sonntag (20:45 Uhr) in Sinsheim ausverkauft.

In der Heimspielstätte von Bundesligist TSG Hoffenheim werden 25.494 Zuschauer erwartet. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Für die Begegnung in der Münchner Allianz Arena wurden alle 67.485 Karten vergeben.