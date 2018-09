Russland feiert hohen Sieg gegen Tschechien

Russland feierte gegen Tschechien einen Kantersieg

Die russische Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem 2:1-Sieg zum Nations-League-Auftakt in der Türkei ein weiteres Erfolgserlebnis gefeiert. Der WM-Viertelfinalist gewann am Montag ein Testspiel in Rostov am Don gegen Tschechien locker mit 5:1 (3:0).

Die Tore für die Mannschaft von Trainer Stanislav Cherchesov erzielten Aleksey Ionov (8., 29./Elfmeter), Anton Sabolotni (24.), Aleksandr Erokhin (79.) und Dmitriy Poloz (83.), Tomas Soucek (74.) gelang der Ehrentreffer für die Gäste.

Die ehemaligen Bundesligaprofis Roman Neustädter (30), der kurz vor der WM noch aus dem Kader gestrichen worden war, und Konstantin Rausch (28), der mit zwei Assists überzeugte, starteten beide in der Verteidigung der Sbornaja. Am 11. Oktober trifft Russland am dritten Spieltag in der zweitklassigen Division B auf Schweden.