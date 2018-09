Arnautović nach 0:1 mit Džeko auf Lokalbesuch

Ein nächtlicher Ausflug von Arnautović in Sarajevo

Marko Arnautović hat die Zeit zwischen dem 0:1 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegwina und seinem Abflug Mittwochfrüh nach London für einen Lokalbesuch mit Edin Džeko in Sarajevo genützt. Das belegt ein Instagram-Posting, das der Gold-Torschütze gegen das ÖFB-Team in der Nacht auf Mittwoch um etwa 3.00 Uhr veröffentlichte.

Auf dem Foto sind die beiden Offensivspieler lächelnd Arm in Arm zu sehen. Als Hashtag verwendete Džeko "Brateeee". "Brat" ist das bosnische Wort für Bruder.

Teamchef Franco Foda beschrieb am Mittwoch, wie es zum nächtlichen Ausflug von Arnautović hatte kommen können: "Nach dem Spiel gab es einen Medizincheck für alle Spieler, dann wurde der eine oder andere entlassen. Einige sollten direkt zurückreisen, dazu gehörte auch Arnautović, der nicht mehr ins Mannschaftshotel zurückgekehrt ist." Das ÖFB-Team war im rund eine Autostunde von Sarajevo entfernten Zenica untergebracht.

Da Arnautović das Mannschafts-Camp frühzeitig verlassen durfte, stand er nicht mehr in der Verantwortung des ÖFB, betonte Foda. Auf harsche öffentliche Kritik am 29-jährigen West-Ham-Profi verzichtete der Teamchef. "Er ist alt genug und weiß, was er tut. Er ist erwachsen, hat ein Kind und ist verheiratet", sagte der 52-Jährige.

apa