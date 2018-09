Pleite für Bayern - TSG rettet BuLi-Ehre

Bayern-Keeper Christian Früchtl musste sich zweimal geschlagen geben

Die A-Junioren des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim haben als einziges deutsches Team einen Sieg zum Start der Youth League eingefahren. Die Kraichgauer bezwangen den Nachwuchs von Shaktar Donetsk mit 2:1. Für die U19 des FC Bayern München setzte es hingegen eine Pleite.

Ein Doppelschlag zog den Bayern-Bubis früh den Zahn. Joao Filipe (14.) und Goncalo Ramos (18.) brachten Benfica früh in Führung. Der zweimalige Youth-League-Finalist aus Portugal ließ auch nach den Toren nicht locker. Ramos hätte nach 25 Minuten erneut treffen können, in der 32. Minute bugsierte der Flügelstürmer das Leder zudem an den Pfosten.

Bei Bayern strahlte im ersten Durchgang lediglich Oliver Batista-Meier Gefahr aus, Benfica-Torwart Celton Biai konnte einen Treffer der Gäste jedoch verhindern.

Die zweiten 45 Minuten boten im Vergleich wenig Spektakel. Benfica zog sich zurück und verteidigte die Führung, Bayern fehlten die Mittel, um noch einmal heranzukommen. Für den Schlusspunkt sorgte folglich erneut Benfica. Joao Filipe traf mit seinem zweiten Tor nach 83 Minuten zum 3:0-Endstand.

Hoffenheim siegt in der Ukraine

Bei sommerlichen Temperaturen im ukrainischen Vysokyi lief es für die TSG Hoffenheim hingegen deutlich besser. Die TSG-Talente bezwangen Shakhtar Donetsk mit 2:1. Die Treffer erzielten Domenico Alberico per Elfmeter (45.) und Enes Tubluk (61.). Den Gastgebern gelang durch Andriy Kulakov nur noch der Anschluss (74.).

Hoffenheim hatte allerdings auch das Glück auf seiner Seite: Mykhailo Mudryk scheiterte beim Stand von 0:0 aus kürzester Distanz am Pfosten. TSG-Keeper Daniel Klein wäre machtlos gewesen. Klein stand kurz darauf erneut im Fokus, als er gegen Andriy Kulakov und Mudryk gleich zweimal den Rückstand verhinderte.

"Von dieser internationalen Erfahrung werden wir alle profitieren"

Der erste Treffer gelang jedoch Alberico, der nach einem Foul an David Otto vom Punkt die Nerven behielt. Auch der zweite Treffer der TSG durch Tubluk konnte die Hausherren jedoch nicht aus der Fassung bringen. Kulakov gelang nach einer Ecke aber nur noch das 1:2. Weitere Shakhtar-Großchancen klärten Samuel Lengle (85.) und Klein (88.).

"Von dieser internationalen Erfahrung werden wir alle profitieren und lernen. Nach dem 2:0 müssen wir zwar besser verteidigen, aber insgesamt haben wir einfach eine starke Mentalität gezeigt", freute sich Hoffenheim-Coach Marcel Rapp.

Bayerns Gruppengegner Ajax Amsterdam ließ AEK Athen derweil beim 6:0 nicht den Hauch einer Chance, Juventus bezwang Valencia mit 1:0 und Olympique Lyon wies ManCity mit 4:1 in die Schranken.