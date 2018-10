Eintracht Frankfurt bangt weiter um Kapitän Abraham

Weiter angeschlagen: Kapitän David Abraham

Fußball Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den 4:1-Sieg in der Europa League gegen Lazio Rom personell gut verkraftet.

"Wir sind ohne großartige Verletzungen aus der Partie gekommen", sagte Trainer Adi Hütter, der für das Bundesligaspiel am Sonntag bei der TSG Hoffenheim aber noch um den Einsatz des seit einer Woche angeschlagenen Kapitäns David Abraham bangt: "Wir müssen bei ihm von Tag zu Tag schauen."

Definitiv fehlen wird am Sonntag Mittelfeldspieler Lucas Torró, der nach dem Tod seines Bruders nach Spanien zu seiner Familie gereist ist. "Wir haben am Sonntag wieder die Möglichkeit, einige Spieler frisch reinzubringen", sagte Hütter: "Akteure wie Jetro Willems, Allan Souza oder auch Ante Rebic haben zuletzt ja eine kleine Pause bekommen und dürften uns guttun."

Darüber hinaus bekundete Hütter seinen Respekt für den kommenden Gegner: "Hoffenheim ist das zweikampfstärkste Team der Liga. Sie sind sehr laufstark, stark mit dem Ball am Fuß und haben einen sehr guten Coach. Das wird am Sonntag ein Spiel, in dem zwei Teams aufeinandertreffen, die um jeden Zentimeter fighten werden.