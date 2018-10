Will Grigg: Fluch und Segen eines Fan-Hits

Will Grigg sah den Fan-Hit zu seinen Ehren zeitweise als Hindernis. © Getty Images/Charles McQuillan

"Will Grigg's on fire" schallte es während der Nordirland-Spiele bei der EURO 2016 durch die Stadien. Der Stürmer steht dem Fan-Song mit gemischten Gefühlen gegenüber.

Im Kader von Nordirlands Nationalmannschaft steht ein Spieler, der bei der EURO 2016 gefeiert wurde wie kaum ein anderer - und das, obwohl er beim Turnier gar nicht zum Einsatz kam. Die Popularität von Will Grigg fußt weniger auf seinen Heldentaten im Teamdress als vielmehr auf einem Fan-Song, der vor zwei Jahren nicht nur unter nordirischen Fans Kultstatus erlangte.

"Will Grigg's on fire" war damals der Sommerhit in Frankreichs Stadien und Fanmeilen und wurde selbst von Anhängern gegnerischer Teams mit Inbrunst geschmettert. Den Ursprung hatte das Lied im beschaulichen englischen Städtchen Wigan unweit von Manchester.

Grigg hatte gerade den Wigan Athletic FC mit 25 Toren in die zweithöchste englische Liga geschossen, was "Latics"-Fan Sean Kennedy dazu inspirierte, die 1990er-Jahre-Disconummer "Freed from desire" der italienischen Sängerin Gala zu einer Liebeserklärung an den Stürmer umzutexten. Das Resultat sorgte vìa Youtube für Begeisterung, zunächst in Wigan, dann in Nordirland und schließlich auf der ganz großen Bühne.

Während der EM-Partien von Österreichs Freitag-Gegner erschallte "Will Grigg's on fire" in regelmäßigen Abständen, was dem Protagonisten des Lieds aber nicht wirklich half. Teamchef Michael O'Neill setzte Grigg nämlich in keinem einzigen der vier Spiele ein.

Will Grigg: Fan-Son war "definitiv ein Hindernis"

Nicht einmal im Achtelfinale gegen Wales, als der Choral besonders laut erklang, ließ sich der Coach erweichen. "Der Song ist großartig, und unsere Fans sind es auch. Aber ich lasse mir von ihnen nicht vorschreiben, wen ich aufstelle, und Will ist eben als Stürmer nur unsere vierte Wahl", sagte O'Neill. Bei der 0:1-Niederlage brachte er kurz vor Schluss lieber einen bulligen Kicker namens Joshua Magennis, der einst bei Cardiff City vom Tormann zum Stürmer umgeschult worden war.

Die damalige Ignoranz seines Trainers könnte durchaus mit der Fan-Hymne zu tun gehabt haben, vermutete Grigg kürzlich in einem Interview mit dem "Guardian". "Es war für mich bei der EM und danach definitiv ein Hindernis. Vielleicht musste der Trainer ein bisschen zu viele Fragen über das Lied beantworten."

Durch den Hype um "Will Grigg's on fire" rückte der Fußballer Will Grigg bei der EM in den Hintergrund. "Ich hatte einen Medientermin nach dem anderen, was auch okay war, aber ich wollte einfach nur spielen, und das ist nicht passiert. Bei der EM zu sein, war ein Höhepunkt, aber gleichzeitig auch ein Tiefpunkt meiner Karriere. Nicht eingesetzt zu werden, war niederschmetternd."

Grigg gegen Österreich wieder auf der Bank?

Daher sieht Grigg seinen Song mit gemischten, aber nicht ausschließlich negativen Gefühlen. "Er ist ja wegen meiner guten Form entstanden, und es war großartig, meinen Namen im Stadion zu hören." Außerdem wies der 27-Jährige auf den karitativen Aspekt hin: Die vom House-Duo Blonde im Mai veröffentlichte Version von "Will Grigg's on fire" schoss in den iTunes-Charts in die Top Ten, die Einnahmen daraus kommen dem Kampf gegen eine seltene genetische Erkrankung zugute.

Bis heute fließt Geld in diese Stiftung, da sich das Lied nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Auch im Happel-Stadion könnte es ertönen, und auch dort könnte Grigg von der Ersatzbank aus zuhören müssen. Sein Stammplatz gegen Österreich ist alles andere als fix, drei Tore für Wigan in neun Zweitligapartien in dieser Saison sind nicht gerade eine beeindruckende Visitenkarte.

Immerhin gelang dem zwölffachen Teamspieler (zwei Tore) der Ehrentreffer bei der 1:2-Heimniederlage zum Nations-League-Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina. Und im vergangenen Februar war Grigg gegen Manchester City "on fire" - sein Tor zum 1:0-Sieg von Wigan besiegelte das sensationelle Aus des englischen Meisters in der fünften FA-Cup-Runde.

