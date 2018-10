Krisengeplagte Italiener verpassen Sieg gegen Ukraine

Bernardeschi (Mitte) erzielte die zwischenzeitliche Führung für Italien

Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien hat einen Sieg im Länderspiel gegen die Ukraine verpasst. In Genua kam die Squadra Azzurra lediglich zu einem 1:1 (0:0) und gab dabei eine Führung aus der Hand.

Federico Bernardeschi von Juventus Turin hatte für die Italiener in der 55. Minute zum 1:0 getroffen, Ruslan Malinowski (62.) gelang wenig später der Ausgleich.

Für Italien war es die Generalprobe für die anstehende Partie in der Nations League in Polen am Sonntag (20:45 Uhr). In dem neuen Wettbewerb der Europäischen Fußball-Union (UEFA) steht das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini nach nur zwei Spielen gehörig unter Druck.

Italien hat im Hinspiel gegen Polen nur ein 1:1 (0:1) geholt und zuletzt beim Europameister Portugal 0:1 (0:0) verloren. Damit droht der Abstieg in Liga B.