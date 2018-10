Bayern-Star James: Kritik? "Prallt alles an mir ab"

James Rodríguez glänzt momentan nur selten im Bayern-Trikot

James Rodríguez ist aktuell ein Gesicht der Krise beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Nach einiger Kritk hat der Gescholtene jetzt erstmals Stellung bezogen.

"Jeder hat das Recht zu sagen, was er will, zu denken, was er will. Alles prallt an mir ab", wird James in der "Sport Bild" nach dem jüngsten 4:2-Sieg mit Kolumbien gegen die USA zitiert.

Zuvor hatte ihn unter anderem der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus attackiert. "Nur weil ihn Kovac nicht so oft in den Arm nimmt, wie Jupp Heynckes, darf er nicht so wütend reagieren. Und auf dem Platz trotzdem mal Reaktion zeigen. Gegen Gladbach kam überhaupt kein Zeichen. Was ich von ihm da sah, bestätigte Kovac: So reicht es ihm nur für die Bank", polterte der 57-Jährige im "Blick"-Interview.

Zoff um Einsatzzeit

Tatsächlich gilt das Verhältnis zwischen dem München-Trainer und seinem Mittelfeld-Star als angespannt. Vor knapp einer Woche hatte James laut "Sport Bild"-Informationen in der Bayern-Kabine über seine mitunter knappe Einsatzzeit gewütet. Außerdem soll sein Berater bei den Bayern-Bossen schon über die zeitweise Reservisten-Rolle seines Klienten geklagt haben. Erst vier Mal durfte James in der laufenden Saison von Beginn an ran.

Passend dazu ist die Zukunft des 66-fachen Nationalspielers im FCB-Trikot weiter offen. Die Kaufoption für den von Real Madrid ausgeliehenen Spieler wurde bisher nicht gezogen. Stand jetzt scheint eine Trennung im Sommer nicht mehr ausgeschlossen.