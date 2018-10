Gibraltar gelingt erneuter Coup gegen Liechtenstein

Zweiter Sieg in Folge: Gibraltar überrascht weiter

Gibraltar hat drei Tage nach seinem historischen ersten Pflichtspielsieg nachgelegt.

Das Team aus dem britischen Überseegebiet an der spanischen Südküste gewann in der Nations League auch sein Heimspiel gegen Liechtenstein 2:1 (0:1). Gibraltar hatte schon am Samstag mit dem 1:0 in Armenien überrascht und feierte erstmals in seiner Geschichte zwei Siege in Folge.

George Cabrera (61.) und der schon gegen Armenien erfolgreiche Joseph Chipolina (66.) trafen im ausverkauften Victoria Stadium im Schatten des Affenfelsens. Dennis Salanovic (15.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht. Das Hinspiel in Vaduz hatte Liechtenstein noch mit 2:0 gewonnen.