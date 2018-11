HSV-Star Lasogga und die "Pflicht, diesem Klub zu helfen"

Pierre-Michel Lasogga war gegen Köln der Matchwinner

Der wiedererstarkte Torjäger Pierre-Michel Lasogga hat betont, dass er im Sommer keinen Zweifel daran hatte, zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurückzukehren.

Nach seiner Ausleihe zum englischen Zweitligisten Leeds United war für den 26-Jährigen "früh klar, dass ich zurück zum HSV will", erklärte Lasogga in einem Gespräch mit der "Sport Bild".

Der einstige Bundesliga-Dino ist für den Offensivmann nicht nur eine normale Vereinsstation: "Ich habe nicht einfach so für fünf Jahre unterschrieben. Ich sehe es als Pflicht an, diesem Klub zu helfen." Zuletzt hat er diesen Anspruch im Topspiel gegen 1. FC Köln bewiesen, als der 1,89-m-Mann den Siegtreffer zum 1:0 markierte.

Der genannten Pflicht kommt Lasogga spätestens seit der Amtsübernahme des neuen Cheftrainer Hannes Wolf wieder zweifelsfrei nach. In drei Partien unter dem neuen Coach traf der gebürtige Gladbecker drei Mal, stand jeweils in der Anfangself.

Das wiedergewonnene Vertrauen in seine Person will Lasogga mit ehrlichem Fußball auf dem Feld zurückzahlen. Er versprach, sich auch im weiteren Verlauf der Zweitliga-Saison "für den HSV zerreißen" zu wollen.

Lasogga betonte in der "Sport Bild", mit welcher Art des Fußballs er sich auch weiterhin bei den Rothosen einbringen will: "Mit mir kann man spielen, gut kombinieren. Ich mache die Bälle fest. Ein Dribbler, der 200 Tricks pro Spiel macht, werde ich nicht mehr. Ich arbeite Fußball."

Lasogga "froh" über das Vertrauen des neuen Trainers

Obwohl der Sturmtank unter Wolf-Vorgänger Christian Titz trotz starker Torquote nur Einwechselspieler war, sprach Lasogga selbstbewusst über seine weiteren Saisonpläne: "Am Ende konnte ich immer allen beweisen, dass ich die Tore mache und die bessere Wahl bin. Ich bin einfach froh, dass ich unter dem neuen Trainer jetzt wieder das Vertrauen bekomme."

Ziel beim HSV sei und bleibe die direkte Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus. Ob Lasogga dann noch das Trikot mit der Raute tragen wird, ist Stand jetzt ungewiss, da sein Arbeitspapier im Sommer 2019 ausläuft.

Für den einstigen U-Nationalstürmer aber kein Grund zur Sorge: "Das ist eine ungewohnte Situation, aber es ist noch viel zu früh, sich darüber Gedanken zu machen. Die Saison ist noch so lang, da kann so viel passieren. Ich will die Ziele mit dem HSV auf dem Platz erreichen, erst dann geht es um Papierkram."