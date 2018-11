Irre Klausel: Ex-HSV-Coach kassiert 45.000 pro Sieg

Ex-HSV-Coach Bernd Hollerbach kassiert angeblich 45.000 Euro pro Sieg

Seit Hannes Wolf das Ruder beim Hamburger SV übernommen hat, hat der HSV die perfekte Ausbeute von vier Siegen eingefahren. Ein Umstand, der auch einem Vorgänger von Wolf ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfte.

Bernd Hollerbach, der den HSV von Ende Januar bis Mitte März 2018 wenig erfolgreich betreute, kassiert laut dem "Hamburger Abendblatt" bis zum Ende seines Vertrags im Sommer 2019 weiterhin 45.000 Euro pro Sieg der Norddeutschen. Macht allein 180.000 Euro in der bisherigen Amtszeit von Wolf.

Kurios: In den sieben Spielen, in denen Hollerbach an der Seitenlinie des HSV stand, keinen einzigen Erfolg. Drei Partien endeten Remis, viermal verloren die Hanseaten.

In der laufenden Zweitligaspielzeit steht der HSV bei acht Erfolgen. Die 21 ausstehenden Liga-Spiele könnten Hollersbach im Optimalfall noch 945.000 Euro in die Kasse spülen.

Damit aber nicht genug: Neben Hollerbach bezahlt der HSV derzeit auch noch dessen Vorgänger Markus Gisdol und Nachfolger Christian Titz.