Greuther Fürth verlängert mit Sebastian Ernst

Ernst verlängert bei der Spielvereinigung bis 2021

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth baut auch in den kommenden Spielzeiten auf Mittelfeldspieler Sebastian Ernst.

Wie die Franken am Donnerstag vermeldeten, wurde der Vertrag mit dem 23-Jährigen vorzeitig bis zum 30. Juni 2021 verlängert. "Sebastian hat eine tolle Entwicklung bei uns genommen und sieht diese auch noch nicht am Ende", sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Ernst stand in dieser Saison bislang in jedem Spiel in der Fürther Startaufstellung.