Schalke gehen vor dem Derby die Stürmer aus

Schalke-Stürmer Mark Uth verpasst das Revierderby

Fußball-Bundesligist Schalke 04 plagen vor dem Revierderby am Samstag gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund personelle Probleme in der Offensive. Neben den Langzeitverletzten sind mehrere Stürmer fraglich.

Besonders der Ausfall von Mark Uth schmerzt die Königsblauen aktuell. Nachdem der Neuzugang auf Schalke immer besser Fuß fasste, warf den Angreifer eine Muskelverletzung im Spiel gegen Eintracht Frankfurt zurück. Derzeit absolviert der 27-Jährige nur lockeres Lauftraining. Ein Einsatz gegen den BVB ist definitiv ausgeschlossen.

Auch hinter den Einsätzen von Guido Burgstaller, Steven Skrzybski und Franco di Santo steht derzeit ein Fragezeichen. Für Burgstaller und Skrzybsk könnte die Zeit aber reichen.

Erstgenannter musste aufgrund einer Verletzung an der Achillesferse auf das Training am Mittwoch verzichten. "Wir haben die letzte nicht-englische Woche vor Weihnachten. Wir haben mit der medizinischen Abteilung besprochen, dass Guido heute nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern in der Halle", schloss Trainer Tedesco einen Einsatz nicht aus.

Schalker Sturm-Trio fällt sicher gegen den BVB aus

Auch bei Skrzybsk ist der Knappen-Coach zuversichtlich:"Ich glaube schon, dass Steven das bis Samstag hinkriegt." Derzeit kann der 26-Jährige wegen eines Hämatoms im Brustmuskel nicht voll trainieren.

Di Santo fällt dagegen fast sicher aus. Der 29 Jahre alte Argentinier kann wegen anhaltender Beschwerden bis Ende nächster Woche nur individuell trainieren.

"Er hatte in den letzten Wochen immer wieder Patellasehnen-Problemen. Bis Ende nächster Woche ist er separat im Training. Mit einem Einsatz wird es eng", sagte Trainer Domenico Tedesco der "Bild"-Zeitung.

Zudem stehen Breel Embolo (Fußbruch) und Cedric Teuchert (Hüftprobleme) weiter nicht zur Verfügung.