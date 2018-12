Kovac stellt klar: Hummels bleibt Bayern-Bankdrücker

Mats Hummels ist aktuell nur Reservist beim FC Bayern

Bayern-Verteidiger Mats Hummels darf sich auch nach dem fehlerbehafteten Auftritt seines Teamkollegen Jérôme Boateng beim Champions-League-Spiel in Amsterdam (3:3) keine allzu großen Hoffnungen machen, kurzfristig in die Startformation des deutschen Fußball-Meisters zurückzukehren.

In den letzten drei Partien hatte Boateng beim FC Bayern München den Vorzug vor Hummels erhalten und agierte neben dem derzeit ebenfalls gesetzten Defensiv-Youngster Niklas Süle in der Innenverteidigung.

Obwohl der 30-jährige Weltmeister von 2014 beim Gastspiel in der Königsklasse bei Ajax Amsterdam unter anderem einen Elfmeter verschuldete, wird er wohl auch bei der kommenden Bundesliga-Begegnung in Hannover (Samstag ab 15:30 Uhr) erneut von Beginn an spielen.

"Süle und Boateng haben die letzten drei Spiele gut gemacht, ergänzen sich, deshalb ändere ich dort jetzt erst einmal nichts", stellte Bayerns Cheftrainer Niko Kovac gegenüber "Sky" am Mittwochabend klar.

Klare Ansage von Kovac an Hummels: "Er muss sich unterordnen"

Der Coach der Münchner war in den letzten zwei Wochen bereits von seinem anfangs gewählten Rotationsprinzip abgewichen und startete jüngst mehrmals in Folge mit der gleichen Startformation.

Dass die Reservistenrolle für großen Frust beim einstigen Leistungsträger Hummels sorgt, kann Kovac nachvollziehen. "Er reagiert genau wie alle anderen auch: Sie sind enttäuscht. Aber das gehört zum Mannschaftssport dazu: Es können nur Elf spielen. Da muss er sich dem Mannschaftsgeist unterordnen."

Der deutsche Rekordmeister hatte zuletzt in allen Wettbewerben den Turnaround geschafft und von den letzten zwölf Pflichtspielen nur eines verloren.