Bobic lobt Matchwinner Kostic: "Ganz großer Sport"

Filip Kostic (M.) erzielte für Eintracht Frankfurt einen Treffer

In der Europa League mit sechs Siegen durchmarschiert, in der Fußball-Bundesliga nach dem 2:1-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen wieder auf Kurs: Bei Eintracht Frankfurt blickt man zufrieden auf die letzten Wochen zurück. Großen Anteil daran hat auch Trainer Adi Hütter, der erst im Sommer zur SGE stoß. Das weiß auch Sportvorstand Fredi Bobic, der außerdem ein Sonderlob für einen Torschützen übrig hatte.

"Adi Hütter war für uns kein Unbekannter. Er hat eine überragende Arbeit in Bern gemacht", erklärte Bobic nach dem Heimerfolg gegen die Werkself gegenüber "Sky": "Seine Art in unseren Gesprächen war einfach gut. Das hat alles bestätigt, was wir beobachtet haben." Letztlich war die Entscheidung, Adi Hütter als Nachfolger von Niko Kovac zu verpflichten, "ganz einfach".

Hütter schaffte es binnen weniger Monate aus dem umgebauten Kader wieder eine schlagfertige Mannschaft zu formen. Nach anfänglichen Schwächen zu Saisonbeginn steigerten sich die Hessen von Woche zu Woche. Mittlerweile steht Frankfurt in der Liga auf Platz fünf und stellt nach Borussia Dortmund (41 Tore) und Borussia Mönchengladbach (33) zusammen mit Bayer München den besten Sturm (32).

Gegen Leverkusen trug sich Offensivspieler Filip Kostic in die Torschützenliste ein - sein erster Treffer in der laufenden Saison. "Für mich ist er heute wieder überragend gewesen", lobte Fredi Bobic den ehemaligen HSV-Profi hinterher: "Was er Woche für Woche auf der Seite abliefert, ist unfassbar. Das ist wirklich ganz großer Sport."

Der Sportvorstand der Hessen sah insgesamt "ein heiß umkämpftes Spiel gegen eine tolle Mannschaft von Bayer Leverkusen". Letztlich habe die "Mentalität" den Unterschied gebracht: "Wir hatten oft die Möglichkeiten, das dritte Tor zu machen. Das Spiel stand immer Spitz auf Knopf."