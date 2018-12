FCB vor Verpflichtung von Weltmeister Hernández

Lucas Hernández könnte schon bald im Trikot des FC Bayern auflaufen

In den letzten Wochen wurde viel über den anstehenden Umbruch beim FC Bayern München spekuliert. Nun scheint mit Lucas Hernández von Atlético Madrid das erste Puzzlestück gefunden.

Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, steht der deutsche Rekordmeister unmittelbar vor einer Verpflichtung des französischen Linksverteidigers.

Demnach ziehen die Münchner eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Weltmeisters von 2018 und überweisen 80 Millionen Euro für den 22-Jährigen. Im Gegenzug soll Hernández bereits im Januar zur Mannschaft stoßen.

Der 15-fache Nationalspieler hatte seinen Vertrag in der spanischen Hauptstadt erst im Sommer bis 2024 verlängert. Beim FC Bayern soll er einen Kontrakt über vier Jahre unterschreiben.

In München dürfte Hernández auf der linken Abwehrseite mit David Alaba um einen Stammplatz kämpfen.

Der Außenverteidiger feierte 2014 sein Debüt in der Primera División und lief seitdem in 63 Ligaspielen für die Rojiblancos auf. Im Finale der WM in Russland im Sommer spielte er gegen Kroatien (4:2) durch.

Neuer Rekorddeal für den FC Bayern?

Sollte der Transfer tatsächlich in der von "Marca" ins Spiel gebrachten Größenordnung über die Bühne gehen, wäre Hernández der teuerste Bayern-Einkauf aller Zeiten.

Bisher führt Corentin Tolisso diese Rangliste an. Der Franzose war im Sommer 2017 für 41,5 Millionen von Olympique Lyon nach München gewechselt.

Der Kader der Bayern wird im kommenden Sommer auf jeden Fall verjüngt. Schon für den Winter hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic mögliche Transfers angedeutet.

"Wir sind an einigen Sachen dran und werden versuchen, etwas zu machen", hatte der frühere Bayern-Profi kürzlich gesagt. Man halte die Augen offen. "Wir werden schauen, ob etwas möglich ist. In dem Wintertransferfenster ist das schon schwer", schränkte Salihamidzic jedoch ein.