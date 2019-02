Schalke-Hammer: Manager Heidel tritt zurück!

Christian Heidel wird den FC Schalke 04 nach Saisonende verlassen

Die anhaltende Misere beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 fordert ein prominentes Opfer. Wie die Königsblauen kurz nach Abpfiff der Partie in Mainz (0:3) bestätigten, wird Manager Christian Heidel den Klub spätestens am Saisonende verlassen.

Das ursprünglich noch bis 2020 gültige Arbeitspapier des 55-Jährigen wird demnach aufgelöst. Heidel war aufgrund seiner verfehlten Personalpolitik zuletzt stark in die Kritik geraten.

Heidel begründete seinen Rücktritt auf der Schalker Vereinsseite: "In der Bundesliga bleiben wir aus unterschiedlichen Gründen hinter unseren Erwartungen zurück. Auch wenn in dieser Saison einiges gegen uns gelaufen ist, habe ich selbstverständlich hierfür die Gesamtverantwortung." Seine Entscheidung habe er Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies bereits am vergangenen Montag mitgeteilt.

"Ich bedauere diesen Schritt, der Christian Heidel ganz sicher nicht leichtgefallen ist. Wir werden bis zur Übergabe der Geschäfte selbstverständlich vertrauensvoll und verantwortungsbewusst zusammenarbeiten", erklärte Tönnies: "Sein Entschluss hat uns überrascht. Wir werden zu gegebener Zeit die Nachfolgeregelung vornehmen und vorstellen. Das wird zügig, aber nicht übereilt geschehen."