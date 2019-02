HSV-Kapitän Hunt versprüht Optimismus

HSV-Kapitän Aaron Hunt glaubt weiter an den Aufstieg

Trotz der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende in Regensburg und nur sieben Punkten aus den letzten sechs Spielen glaubt Kapitän Aaron Hunt weiter an einen direkten Bundesliga-Aufstieg des Hamburger SV.

"Das hat natürlich seine Gründe. Klar haben wir Punkte liegen gelassen. Aber wir sind stark genug, um am Ende oben zu sein", sagte der 32-Jährige im "Bild"-Interview.

In den kommenden Partien müsse man wieder verstärkt auf die Qualitäten des Kaders setzen, sagte der Routinier. Hunt nimmt nach auskuriertem Muskelfaserriss seit Mittwoch wieder am Mannschaftstraining des Tabellenzweiten teil.

Am Montag treffen die Hanseaten im Volksparkstadion auf die SpVgg Greuther Fürth.