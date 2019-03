Medien: BVB bei Eggestein wohl in der Pole Position

Maximilian Eggestein steht beim BVB angeblich hoch im Kurs

Muss Werder Bremen den nächsten Mittelfeldstar nach Dortmund ziehen lassen? Nach dem Wechsel von Thomas Delaney im vergangenen Sommer scheint der BVB nun auch im Werben um Maximilian Eggestein die besten Karten zu haben.

Gerüchte über ein Interesse des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga waren bereits vor zwei Wochen aufgekommen. Damals hatte die "Sport Bild" über Avancen der Borussia berichtet. Nun legt der "Sportbuzzer" nach.

Dem Portal zufolge stocken die Gespräche zwischen Eggestein und Werder über eine Verlängerung des 2020 auslaufenden Arbeitspapiers. Sollte es zu keiner Einigung kommen, gilt ein Abschied des U21-Nationalspielers im Sommer als wahrscheinlich. Nur so könnten die Bremer noch eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich generieren.

Neben dem BVB sollen weitere Top-Klubs aus dem In- und Ausland, darunter Paris Saint-Germain, um den Shootingstar buhlen. Die Tendenz geht jedoch Richtung Dortmund.

Dort hat man mit hanseatischen Importen zuletzt gute Erfahrungen gemacht: Der Däne Thomas Delaney ist nach seinem 20 Millionen Euro teuren Wechsel in Windeseile zum Leistungsträger aufgestiegen. In Bremen bildete der 27-Jährige einst ein lauf- und zweikampfstarkes Gespann mit Maximilian Eggestein. Gut möglich, dass sie bald wiedervereint sind.

In Dortmund könnte Eggestein Champions League spielen

Zwar versucht Werder-Manager Frank Baumann alles, um das Eigengewächs doch noch von einem Verbleib zu überzeugen, doch die aktuell eher unwahrscheinliche Qualifikation fürs internationale Geschäft mindert die Chancen der Nordlichter erheblich. In Dortmund könnte Eggestein dagegen Champions League spielen.

Mit fünf Toren in 23 Einsätzen zählt der 22-Jährige zu den wichtigsten Spielern im Team von Trainer Florian Kohfeldt. "Ich weiß, was ich an Werder habe", hielt sich Eggestein zuletzt alle Optionen offen. Nichtsdestotrotz verdichten sich die Anzeichen, dass der schussgewaltige Youngster schon bald im BVB-Trikot zu sehen sein wird.