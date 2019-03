Metzelder: BVB "fehlerhaft" - kein Kontakt zu S04

Christoph Metzelder feierte mit dem BVB die Meisterschaft

Mit der jüngsten 1:2-Pleite gegen den Augsburg hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Meisterschale erhalten. Christoph Metzelder nannte jetzt Gründe für die BVB-Krise.

"Dieses Wilde, Unbekümmerte war lange Zeit eine große Stärke. Man muss aber auch sagen, dass sie in der Hinrunde das Momentum und das Spielglück hatten. Das fehlt momentan", sagte Metzelder bei "Sky" über die momentane Situation der Dortmunder.

Weiter zog der ehemalige Innenverteidiger Vergleiche zur Konkurrenz aus München: "Dieses Fehlerhafte hatten die Bayern in der Hinrunde, die Dortmunder haben es jetzt. Die Bayern sind stark aus dieser Situation gekommen, das muss Dortmund jetzt auch."

In der Öffentlichkeit stapele der BVB aber bewusst tief. "Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass innerhalb der Kabine alle denken, dass sie Meister werden wollen. In dieser Phase gibt es eine gewisse Verbindlichkeit, dass man sagt, wir tun alles, um Meister zu werden und diesen Vorsprung zu verteidigen. Ob sie es formulieren oder nicht, am Ende könnten sie neun Punkte verspielt haben", erklärte der 38-Jährige, der in der Saison 2001/02 die Meisterschaft mit den Schwarz-Gelben feierte.

Metzelder: Schalke? "Bin nicht kontaktiert worden"

Zudem ging der TV-Experte auf seine persönliche Zukunft ein: "Ich habe schon immer betont, dass ich mittelfristig in den Profifußball zurückkehren möchte. Ob das jetzt der Zeitpunkt ist oder später, sei dahingestellt."

Ein Engagement auf Schalke als Sportdirektor sei allerdings momentan kein Thema. "Ich bin nicht kontaktiert worden und aufgrund der zeitlichen Abläufe denke ich auch, dass Schalke da andere Ideen hat", relativierte Metzelder etwaige Spekulationen.